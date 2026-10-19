Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!

        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!

        İstanbul Sarıyer'de trafikte ilerlediği sırada otomobilden inen sürücü B.B. başka bir araca saldırıp camını kırdı. Dehşete düşüren olayda, saldırıya uğrayan araçta bulunan kadının çığlık attığı, çocuğunun ise ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 16:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sarıyer'de trafikte ilerlediği sırada otomobilden inen sürücü B.B. (29) başka bir araca saldırıp camını kırdı. Polisin yakaladığı şüpheliye 180 bin lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu; araç ise 60 gün boyunca trafikten men edildi.

        DHA'nın haberine göre B.B., 'Tehdit’, 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Saldırıya uğrayan araçta bulunan kadının çığlık attığı, çocuğunun ise ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, 11 Ekim Pazar günü Sarıyer’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte aracından inen sürücü B.B. başka bir araca saldırdı. Saldırgan aracın camını kırarken, o anlarda kadının çığlık attığı, araçtaki çocuğun ise ağladığı duyuluyor. Araç ilerlerken meydana gelen olay anı cep telefonuı kamerasıyla kaydedildi.

        REKLAM

        "BABA ÇABUK"

        Cep telefonu görüntülerinde şüphelinin araca saldırmasının ardından camın kırıldığı anlar duyuluyor. Bu sırada arabadaki kadın 'Hayır' diyerek bağırırken, çocuk ise 'Baba çabuk' diye sesleniyor. Saldırıya uğrayan aracın sürücüsü ise, olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

        180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

        Görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın B.B. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.B.B.’ye 'Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' maddesinden180 bin lira para cezası kesildi. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan şüphelinin kullandığı araç ise 60 gün trafikten men edildi. B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Valisi Gül'den sel açıklaması

        İstanbul Valisi Gül'den sel açıklaması

        #haberler
        #sarıyer
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        İstanbul'da konserdeki ölümlerin sebebi belli oldu!
        İstanbul'da konserdeki ölümlerin sebebi belli oldu!
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana