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        Haberler Gündem Güncel Vali Gül: 3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor

        Vali Gül: 3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor

        İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinde zarar gören Ayazağa'da incelemelerde bulundu. 3 bin ev ve işyerinin sel felaketinde hasar gördüğünü söyleyen Vali Gül, "60 milyon liralık bir zarar var. Bugünden itibaren ödemelere başlanacak" dedi. Vali Gül kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"

        İstanbul Ayazağa'da yaptığı açıklamada sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise kayıp olduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Ayazağa'da hasar tespit çalışması tamamlandı. Ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. Selle ilgili 19 bin 300 ihbar geldi. 3 bin ev ve iş yerinde ciddi hasar var" dedi.

        İstanbul Valisi Davut Gül selden zarar gören Ayazağa’daki enkaz kaldırma, temizlik ve yıkım yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Gül, AFAD ekiplerinden bilgi aldı, vatandaşlarla konuştu. Selden zarar gören Ayazağa’daki enkaz kaldırma, temizlik çalışmaları devam ederken bir yandan da yıkım çalışmaları sürüyor.

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        1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

        İstanbul Valisi Davut Gül, "Milletimize geçmiş olsun. Bildiğiniz gibi dün sizlerle bir araya geldiğimizde 3 hemşerimiz arama çalışmaları devam ediyordu. Birisini dün, birisini de bugün bulduk. Şu an itibarıyla 6 hemşerimiz vefat etti. 1 hemşerimiz de kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Avrupa Yakası'nda yağışlar azaldı ve bugün durdu" dedi.

        'KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI'

        Vali Gül, "Biz derelerin akabileceği, derelerin yatağında gidebileceği ve buradaki işgalleri bütün kurumlarla birlikte ortadan kaldırmak istiyoruz. Diğer çarpık yapılaşmayla ilgili olarak Ayazağa başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum buraya geldiğinde yaptığı toplantıda burada Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin kurulacağını beyan etmişti. Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde bu kentsel dönüşüm ofisi çalışmaya başladı. Bu şu demek. Hemşehrilerimizin kendi binalarıyla ilgili bir dönüşüm niyetleri varsa, binalarının daha sağlıklı şekilde yapılmasını talep ediyorlarsa buraya gidecekler. Arsasına kadar, imarına kadar, ada bazlı bir birleşme olup olmadığına kadar, etrafında alınabilecek ilave tedbirler bulunup bulunmadığına kadar teknik konuları orada görüşecekler. Arkadaşlarımız, hafta sonu da başlayarak Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde hemşehrilerimize bu bilgileri veriyorlar" dedi.

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        'İSTANBUL-KOCAELİ TOPLAM VEFAT 8'

        Gül, "Pendik'te, Gebze'de kaza geçirip Pendik'e kadar sürüklenen iki vatandaşımız vardı. Onların da arama çalışmaları devam ediyordu. Kendilerine ulaşıldı. Maalesef ikisi de vefat etmişti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu an aranan sadece 1 hemşehrimiz kaldı. O hemşehrimizi de inşallah kısa sürede bulmayı ümit ediyoruz. İstanbul'umuzda toplamda 6 kişi vefat etti, 1 kişi kayıp. Kocaeli'nde vefat edip Pendik'e kadar sürüklenen 2 kişi, jandarma arama kurtarma ekiplerimiz tarafından ölü olarak bulundu. Dolayısıyla Kocaeli ve İstanbul'da toplamda sekiz kişinin cenazesi İstanbul'da bulunmuş oldu. 1 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor"

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        #Davut Gül
        #İstanbul sel
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