Sel felaketinde can kaybı 6 oldu! Ayvansaray iskelesinde cansız beden bulundu!
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayvansaray Vapur iskelesi yakınında sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni bulundu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul'daki selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan kişileri aramaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Deniz polisi ve polis helikopterinin çalışması sonucunda Ayvansaray Vapur İskelesi yakınında erkek cansız bedeni bulundu.
Yapılan ilk incelemede cansız bedenin, sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Böylece sel sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Bölgedeki diğer kayıp 1 kişiyi bulmak için çalışmalar ise devam ediyor.
KOCAELİ'DE CAN KAYBI 2 OLDU
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki sel felaketinde can kaybı 2'ye yükseldi. Gebze'de sürüklenen otomobildeki diğer kişinin de cansız bedeni bulundu.