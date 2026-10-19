Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım

Sabancı Holding'in 16 Ekim'de duyurduğu pay geri alım programının ardından, şirketin pay fiyatı BIST-30 endeksinden olumlu olarak ayrışmıştı. Geri alım programını takiben de Sabancı Ailesi üyeleri Dilek Sabancı ve Serra Sabancı ile Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, CEO Kıvanç Zaimler ve CFO Mustafa AYDIN 19 Ekim 2026 tarihinde Sabancı Holding paylarında alım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Beş ayrı bildirimde yer alan işlemler, açıklanan fiyat aralıklarının orta noktaları esas alındığında yaklaşık 238 milyon TL'lik büyüklüğe karşılık geliyor.

EN YÜKSEK TUTARLI ALIMLAR AİLEDEN

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serra Sabancı'nın yatırımcısı olduğu serbest özel fon da aynı tarihte 85,20–86,20 TL fiyat aralığından 1 milyon 155 bin TL nominal değerli hisse alımı gerçekleştirdi. Söz konusu işlemlerin bedeli yaklaşık 98 milyon 989 bin 968 TL olarak hesaplandı.

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KAP’a bildirilen açıklamalara göre Dilek Sabancı, 19 Ekim'de 85,20–86,30 TL fiyat aralığından toplam 1 milyon 155 bin TL nominal değerli Sabancı Holding payı satın aldı. İşlemin yaklaşık büyüklüğü 99 milyon 86 bin 526 TL olarak hesaplandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, CEO Kıvanç Zaimler ve CFO Mustafa Aydın da hisse aldı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı da 85,25–85,85 TL fiyat aralığından 175 bin 650 TL nominal değerli Sabancı Holding payı satın aldı. Çulhacı'nın gerçekleştirdiği işlemin tutarı 15 milyon 5 bin 970 TL oldu.

Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler de 85,25–85,95 TL fiyat aralığından toplam 175 bin 650 TL nominal değerli hisse satın aldı. Zaimler'in gerçekleştirdiği işlemin tutarı 15 milyon 40 TL olarak açıklandı.

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Holding’in CFO’su Mustafa Aydın ise pay başına 85,30–85,80 TL fiyat aralığından toplam 115 bin TL nominal değerli hisse için 9 milyon 826 bin 750 TL tutarında alım gerçekleştirdi.

Söz konusu işlemler, Sabancı Holding'in 16 Ekim 2026 tarihinde açıkladığı pay geri alım programının hemen ardından gerçekleşti. Holding, program kapsamında pay geri alım işlemlerine ayrılacak fonun azami 7 milyar TL olarak belirlendiğini kamuoyuna duyurmuştu. Şirketin kendi pay geri alım programından ayrı olarak gerçekleştirilen aile üyeleri ve yöneticilerin alımları, Sabancı Holding’in faaliyetlerine olan güveni de yansıtıyor.

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Açıklanan beş işlemin toplam nominal büyüklüğü 2 milyon 776 bin 300 TL olurken, fiyat aralıklarının orta noktaları üzerinden hesaplanan yaklaşık parasal karşılığı 238 milyon TL olarak belirlendi.