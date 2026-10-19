A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın ismi gündeme geldi. TFF Yönetim Kurulu, Vincenzo Montella'dan boşalan koltuk için Sergen Yalçın'da karar kılarken, yarınki görüşmenin ardından deneyimli teknik adamın resmen açıklanabileceği öğrenildi.
A Milli Futbol Takımı’nda Uluslar Ligi’nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Riva’ya gelen İtalyan teknik adam, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmıştı. Montella’nın görevinden ayrılmasının ardından milli takım için teknik direktörlük için arayışlar sürerken, öne çıkan isim Sergen Yalçın oldu. Son olarak Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevini üstlenen tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezon sonunda yollar ayrılmıştı.
TFF Yönetim Kurulu’nun yarın yapılacak toplantının ardından Sergen Yalçın ismini açıklaması bekleniyor.
SERGEN YALÇIN'IN KARİYERİNDEN NOTLAR
Teknik direktörlük kariyerine Eskişehirspor'da başlayan Sergen Yalçın, daha sonra sırasıyla Kayserispor, Antalyaspor, Gaziantepspor, Alanyaspor, Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Gaziantepspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdı.
2021'DE BEŞİKTAŞ'LA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Futbolculuk döneminde efsanesi olduğu Beşiktaş'ı ilk dönemi olan 2020-2021 sezonunda bu kez teknik direktör olarak şampiyonluğa taşıyan 54 yaşındaki deneyimli hoca, ikinci döneminde ise başarısız bir performans sergiledi.
Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemi olan 2025-2026 sezonunda siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 39 resmi maçta 1.79 puan ortalaması tutturdu.