Itır Esen ile Engin Aykanat'ın düğününe ünlüler akın etti
Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Itır Esen ile menajeri Engin Aykanat, İstanbul'da düzenledikleri düğünle mutluluklarını yakın dostlarıyla paylaştı. Geceye Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ, Devrim Özkan ve Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler de katıldı
6 Eylül'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat, 19 Eylül'de de Fransa'nın başkenti Paris'te evlenmişti.
Ardından Türkiye'ye dönen çift, İstanbul'da görkemli bir düğün gerçekleştirdi.
Aile fertlerinin yanı sıra çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı gecede renkli anlar yaşandı.
İstanbul'da gerçekleşen temsili nikahta Çağatay Ulusoy da şahit oldu.
Düğüne; Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mert Koç gibi tanınmış isimler de katılarak çiftin heyecanına ortak oldu.
Düğünün ilerleyen saatlerinde ise Serdar Ortaç sahne aldı. Bir ara sahneye çıkan Mustafa Mert Koç ile Çağatay Ulusoy, gitar çalıp şarkı söyledi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti de düğünde Serdar Ortaç'ın 'Ben Adam Olmam' adlı şarkıyı seslendirdiği esnada eğlendi.
Geceye dair eğlenceli anlar, sosyal medyada paylaşıldı.
2017'deki Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, aynı zamanda aynı adı taşıdığı Yeşilçam oyuncusu olan Itır Esen'in yeğeni.