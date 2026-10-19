Galatasaray son dakikada Aslan kesiliyor!
Gençlerbirliği'ni de deplasmanda son dakikalarda Deniz Gül'ün attığı golle mağlup eden Galatasaray bu sezon son dakika golleriyle seviniyor. Sarı-kırmızılılar bu sezonki 10 puanını son anlarda bulduğu gollerle aldı.
Galatasaray bu sezon sahaya yansıttığı mücadeleyle "Maç bitmeden pes etmek yok" mesajını rakiplerine net bir şekilde veriyor.
Mücadelesini son saniyeye kadar sürdüren sarı-kırmızılılar, uzatma dakikalarında bulduğu 5 kritik golle hanesine tam 10 puan yazdırarak toplamda 19 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu.
Ligde geride kalan 8 karşılaşmanın yarısında bu senaryoyu yaşayan Aslan, son anlardaki bu direnci olmasaydı liderlik koltuğunun bir hayli uzağında kalacaktı.
SON DAKİKA GOLLERİ PUANLA TAÇLANDI
Sarı-kırmızılıların zirve yürüyüşünde son dakikalarda gelen goller doğrudan puana dönüştü:
Çorum karşılaşması (2-2): Maçın 90. dakikasında sahne alan Osimhen, takımını mağlubiyetten kurtararak 2-2'lik eşitlikle kritik 1 puanı getirdi.
Başakşehir mücadelesi (3-2): 90+1. dakikada serbest vuruştan harika bir gole imza atan Sara, takımı 3-2'lik galibiyete ve 3 puana taşıdı.
Kasımpaşa maçı (3-1): 90. dakikada Barış ve 90+6. dakikada Lemina'nın kaydettiği gollerle sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı cebine koydu.
Gençlerbirliği müsabakası (1-0): Mücadelenin 88. dakikasında ağları sarsan Deniz Gül, takımına 1-0'lık galibiyeti ve hayati önemdeki 3 puanı kazandırdı.
Daha önce Porto forması terleten ve sahaya çıktığı 71 karşılaşmada toplam 9 kez rakip fileleri havalandıran Deniz Gül için Galatasaray, Portekiz kulübüne 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Anlaşma gereği Porto, oyuncunun bir sonraki satış kârından da %10 pay alma hakkına sahip bulunuyor.