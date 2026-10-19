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        Galatasaray son dakikada Aslan kesiliyor!

        Gençlerbirliği'ni de deplasmanda son dakikalarda Deniz Gül'ün attığı golle mağlup eden Galatasaray bu sezon son dakika golleriyle seviniyor. Sarı-kırmızılılar bu sezonki 10 puanını son anlarda bulduğu gollerle aldı.

        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        Son dakikada Aslan kesiliyor!

        Galatasaray bu sezon sahaya yansıttığı mücadeleyle "Maç bitmeden pes etmek yok" mesajını rakiplerine net bir şekilde veriyor.

        Mücadelesini son saniyeye kadar sürdüren sarı-kırmızılılar, uzatma dakikalarında bulduğu 5 kritik golle hanesine tam 10 puan yazdırarak toplamda 19 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu.

        Ligde geride kalan 8 karşılaşmanın yarısında bu senaryoyu yaşayan Aslan, son anlardaki bu direnci olmasaydı liderlik koltuğunun bir hayli uzağında kalacaktı.

        SON DAKİKA GOLLERİ PUANLA TAÇLANDI

        Sarı-kırmızılıların zirve yürüyüşünde son dakikalarda gelen goller doğrudan puana dönüştü:

        Çorum karşılaşması (2-2): Maçın 90. dakikasında sahne alan Osimhen, takımını mağlubiyetten kurtararak 2-2'lik eşitlikle kritik 1 puanı getirdi.

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        Başakşehir mücadelesi (3-2): 90+1. dakikada serbest vuruştan harika bir gole imza atan Sara, takımı 3-2'lik galibiyete ve 3 puana taşıdı.

        Kasımpaşa maçı (3-1): 90. dakikada Barış ve 90+6. dakikada Lemina'nın kaydettiği gollerle sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı cebine koydu.

        Gençlerbirliği müsabakası (1-0): Mücadelenin 88. dakikasında ağları sarsan Deniz Gül, takımına 1-0'lık galibiyeti ve hayati önemdeki 3 puanı kazandırdı.

        Daha önce Porto forması terleten ve sahaya çıktığı 71 karşılaşmada toplam 9 kez rakip fileleri havalandıran Deniz Gül için Galatasaray, Portekiz kulübüne 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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        Anlaşma gereği Porto, oyuncunun bir sonraki satış kârından da %10 pay alma hakkına sahip bulunuyor.

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