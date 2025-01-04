Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

"BRONCKHORST'UN KÖTÜ MİRASI"

GÜNTEKİN ONAY: "Rizespor gerçekten de kaliteli bir kadroya sahip. Hangi Anadolu takımında Akintola-Olowayin ve Ghezzal gibi bir forvet arkası hattı ve Sowe gibi bir santrfor var? Ayrıca Hadziahmetovic’in de yüksek kalitesi ve mücadele gücü fark yaratıyor. Beşiktaş maça iyi başlamadı ve Rizespor’un ilk 10 dakikadaki yoğun baskısından çıkamadı. İlk 45 dakika rakip savunmayı ve kaleyi zorladığı tek pozisyon Muci’nin attığı gol idi. O da tamamen Arnavut futbolcunun bireysel becerisiyle geldi. Herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mücadele anlamında Gedson, Zaynutdinov, Al-Musrati ve Svensson dışında iyiydi ama kesinlikle kolektif bir oyun göremedik. İmmobile ve Rafa Silva gibi 2 yıldız oyuncu adeta sahada yoktu. Hal böyle olunca da Beşiktaş rakip yarı sahada top tutamadı. Sadece kontratak oynamaya çalışan bir Beşiktaş acaba Van Bronckhorst’un kötü mirasını taşımaya devam mı ediyor?" [Hürriyet]