Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, siyah-beyazlıların performansını ve yaşadığı puan kaybını değerlendirdi.
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçı köşelerinde değerlendirdi.
"TARİHİN EN BÜYÜK İHANETİ"
UĞUR MELEKE: "Rize’de sezonun en enteresan ilk devrelerinden birini seyrettik. Eğer Rizespor santrforu Ali Sowe biraz daha becerikli olsa, 20’nci dakikada 4 gol atmış olabilirdi Beşiktaş kalesine. Rize 40 dakikada 6 net pozisyon kaçırdı, hatta o sırada rakip ceza alanında topla oynama istatistiğinde de 18’e 2 öndeydi. Rizespor dün Beşiktaş’a karşı müsabakanın büyük bölümünü domine etti, daha fazla net pozisyon üretti ancak günün kahramanı Mert’e takıldı. Demir Ege'yi kiralıktan tekrar çağırabiliyorlar mı acaba? Al-Musrati'ye kim 12 milyon euro verdiyse onu cebinden telafi etmesi lazım. Beşiktaş tarihinin en büyük ihaneti bana sorarsanız. Serdar Topraktepe'nin de akıntıya kapıldığını düşünüyorum. İlk 2 sezonu iyiydi ama şu anda değil." [Hürriyet]
"BRONCKHORST'UN KÖTÜ MİRASI"
GÜNTEKİN ONAY: "Rizespor gerçekten de kaliteli bir kadroya sahip. Hangi Anadolu takımında Akintola-Olowayin ve Ghezzal gibi bir forvet arkası hattı ve Sowe gibi bir santrfor var? Ayrıca Hadziahmetovic’in de yüksek kalitesi ve mücadele gücü fark yaratıyor. Beşiktaş maça iyi başlamadı ve Rizespor’un ilk 10 dakikadaki yoğun baskısından çıkamadı. İlk 45 dakika rakip savunmayı ve kaleyi zorladığı tek pozisyon Muci’nin attığı gol idi. O da tamamen Arnavut futbolcunun bireysel becerisiyle geldi. Herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mücadele anlamında Gedson, Zaynutdinov, Al-Musrati ve Svensson dışında iyiydi ama kesinlikle kolektif bir oyun göremedik. İmmobile ve Rafa Silva gibi 2 yıldız oyuncu adeta sahada yoktu. Hal böyle olunca da Beşiktaş rakip yarı sahada top tutamadı. Sadece kontratak oynamaya çalışan bir Beşiktaş acaba Van Bronckhorst’un kötü mirasını taşımaya devam mı ediyor?" [Hürriyet]
"İŞKENCE YAPSAN KÖTÜ OLMAZ"
TURGAY DEMİR: "Mert hariç YUH! Herhangi bir futbolcu grubuna maçtan önce saatlerce işkence yapıp, ayak tırnaklarını sökseniz… Yetmese ayakkabılarını ters giydirseniz… Yetmese, sol beki sağa, santrforu kaleye, kaleciyi merkez orta sahaya koysanız ancak bu kadar kötü, dengesiz, saçma sapan bir görüntü ortaya çıkabilirdi… Şu maçta Beşiktaş'ın puan almış olması, Ali Sowe ve Akintola başta Rizesporlu oyuncuların beceriksizliği ve Mert Günok'un muhteşem oyunu sayesindedir." [Fotomaç]
"HER ŞEY DEĞİŞİYOR, OYUN DEĞİŞMİYOR"
ALİ GÜLTİKEN: "Her yeni durumda 'Beşiktaş'ta sahada acaba bir değişim yaşanır mı' beklentisi, bu maçta da boşa çıktı. Yönetimler değişiyor, teknik adamlar değişiyor, oyuna giren çıkanlar değişiyor, ilk 11'ler değişiyor ama Beşiktaş'ın sahadaki kötü oyunu değişmiyor. Yine Mert'in Beşiktaş adına tek olumlu oyuncu olarak maçı bitirdiği bir mücadele izledik. Her maç yeni bir başlangıç, taraftar 'Acaba bu maç yeni bir şeyler ortaya çıkabilir mi' diye ümit ediyor. Fakat sahadaki fotoğraflar hiçbir zaman renklenmiyor. Umut ediyoruz bir gün bu sürecin bir noktası olacaktır." [Sabah]
"AĞIR AKSAK HALLER"
ATTİLA GÖKÇE: "Bazen tatil de yorar insanları… İşi unutur, kafanızı dağıtır, farklı alanlarla ilgilenir, ağır aksak hallerle göreve dönersiniz… Beşiktaş’ın Rize’den lig sahiline çıkması böylesine negatiflerle doluydu. Beşiktaş ev sahibinin hızlandırdığı tempoya ayak uydurabildi mi? Eh işte!... Telaşla, tepkimeyle, kendi kararlılığıyla, kendi kurgusuyla değil, Rizesspor’un her hamlesine adeta uykudan uyanır gibi karşılık verdiler. Maçın kaybedeni, bence Beşiktaş oldu. Baştan sona galibiyete yetecek istek, heyecan ve enerjiyi gösteremediler." [Milliyet]
"EN İYİSİ MERT OLAMAZ"
FATİH DOĞAN: "Rizespor deplasmanında Beşiktaş'ın, hatta sahanın en iyisi kaleci Mert Günok'tu. Mert 3'ü net, 6 pozisyonda çok başarılı kurtarışlara imza attı. Beşiktaş'ın en iyisi Mert olamaz… Kahramanı da olamaz. Kahraman olması gereken Immobile ortada yok... Bireysel yetenekleriyle maçlar alan Rafa Silva da günden güne eriyor. Sağ ve sol bekinden yeterli hücum katkısı almayan Beşiktaş'ın Rafa ve Muçi'den kanat performansı beklemek zorlama bir hayalden öteye gitmez. Beşiktaş defansı yol geçen hanı.. Rizespor her iki ataktan birini rakip ceza sahasına taşıdı. Tayyip Talha başta, defans hattı, Gabriel Paulista'nın eksikliğini ne kadar önemli olduğu gerçeğine su taşıdı." [Sabah]
"UMUT VERMEYEN BEŞİKTAŞ"
OKTAY DERELİOĞLU: "Bu denli kötü oynayan Beşiktaş son zamanlarda hiç izlemedim. Rafa Silva ve Immobile hiç sahada yoktu. Onun dışında defans çok kötüydü. Rizespor kendi başarısızlığından dolayı maçı koparamadı. Ayrıca ikinci yarı daha derli toplu Beşiktaş vardı. İleriye dönük baktığımızda bu kötü oyunla gelecek için umut vermeyen Beşiktaş var." [Takvim]