Galatasaray'da örnek transfer Gabriel Sara!
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'ın kılavuzu ise Gabriel Sara oldu. Sarı-kırmızılılar kaynağının büyük bölümünü Sara tipi hem performans hem gelecek vadeden oyuncuya yatıracak
Galatasaray'da transfer hareketliliği yeni yılla birlikte artıyor. 2024'ün son günlerinde birçok oyuncu için girişimler başlatan sarı-kırmızılıların yol haritası da netleşti.
Devre arası transfer dönemi için kaynak yaratan Cimbom bu kaynağının büyük bölümünü tek futbolcuya harcayacak. Sarı-kırmızılılar ocak ayında biri bonservisle ikisi kiralık formülle üç oyuncu almayı düşünüyor.
Galatasaray sermaye artırımı ve LEO Rezidans'ta ek satışlarla elde edilen bu maddi havuzu geleceğe dönük oyuncular için kullanmayı planlıyor. Cimbom'un bu planınının altında yatan neden ise Gabriel Sara transferinin başarısı.
Galatasaray'ın scout ekibinin uzun süredir yakından takip ettiği Brezilyalı oyuncuyu Okan Buruk da çok istemişti.
Gelir gelmez performans veren 25 yaşındaki yıldız 15 maçta 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Hakim Ziyech, Wilfried Zaha transferlerinden dili yanan Cimbom, Sara tipi transferlere yönelme kararı aldı.
Paulo Dybala gibi yıldızlar da gündeme gelse de Galatasaray gelecekte bonservis bedeli elde edebileceği oyunculara yönelecek.
Lyon'dan Georges Mikautadze'ye odaklanan sarı-kırmızılılar Gürcü oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşamazsa yine benzer bir profil olan Enzo Millot için mesai harcayacak.