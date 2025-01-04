13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an! Kocaeli'nde, 13 yaşındaki Eyüp Efe Özuygur, annesiyle yemek yedikten sonra odasına gitti. Bulaşık yıkayan anne duyduğu ses üzerine çocuğun odasına koştu. Diğer odaları da kontrol eden anne, 7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen oğlunu zeminde görünce feryatlar yükseldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.01.2025 - 09:19 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:20 facebook

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