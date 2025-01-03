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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kahvenin hatırı kalmadı (Kahve fiyatlarına zam) - İş-Yaşam Haberleri

        Kahvenin hatrı kalmadı

        Asgari ücrete geçtiğimiz günlerde yüzde 30 oranında zam yapılırken, bugün de memur ve memur emeklileri ile Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranları belli oldu. Kahve zincirleri de zaman kaybetmeden fiyatlarını yükseltti. Starbucks, ortalama yüzde 35 zam yaparken en uygun kahvenin fiyatı mağazada 95, online siparişlerde 115 TL oldu. Caffe Nero'da 75 TL olan en ucuz kahve, 85 TL'ye çıktı. Espressolab'de ise yüzde 17'ye yakın zam yapıldı

        Giriş: 03.01.2025 - 16:56 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:56
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        Kahvenin hatrı kalmadı
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        Kırk yıllık hatrı var denen kahvenin fiyatları, asgari ücret ve memur ile emeklilere yapılan zamların ardından uçuşa geçti.

        Asgari ücrete geçtiğimiz günlerde yüzde 30 oranında zam yapılırken, bugün de SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam geldi. Ülkemizde bolca müşterisi olan kahve zincirleri bu sırada zam üstüne zam yaptı.

        Starbucks, ortalama yüzde 35 zam yaparken en uygun kahvenin fiyatı mağazada 95, online siparişlerde 115 TL oldu. Caffe Nero'da 75 TL olan en ucuz kahve, 85 TL'ye çıktı. Espressolab'de ise yüzde 17'ye yakın zam yapıldı. 90 TL olan filtre kahvenin fiyatı 105 TL'ye yükseldi.

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