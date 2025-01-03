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        Haberler Dünya Almanya ülkesine geri dönmek isteyen Suriyeli vatandaşlar için desteği artıracak | Dış Haberler

        Almanya ülkesine geri dönmek isteyen Suriyeli vatandaşlar için desteği artıracak

        Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi, muhaliflerin Şam'da kontrolü sağlamasıyla ve Beşar Esad'ın 8 Aralık'ta ülkesinden kaçmasıyla sona erdi. Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından yeni dönem başlarken, Almanya ülkesine geri dönmek isteyen Suriyeliler için mali desteği artıracaklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 03.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:21
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        Almanya Suriye'ye dönmek isteyenler için desteği artıracak
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        Suriye'de 13 yıldır süren iç savaş, muhaliflerin 12 günlük ilerleyişi sonucu 8 Aralık günü Şam'a ulaşmasıyla sona erdi. 2000'lerin başında göreve gelen Beşar Esad ülkeden kaçtı, 53 yıllık Esad rejimi son buldu.

        2011'de nüfusu 22 milyon olan ülkede, 13 yıldır devam iç savaşta 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 6,5 milyon Suriyeli ülke içinde yerinden edildi. Neredeyse 6 milyon sığınmacı da Suriye'yi terk etti.

        Avrupa ülkeleri birer birer Suriye'de yaşananların ardından Suriyelilerin sığınmacı ya da iltica başvurularını askıya aldı. Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesiyle çok sayıda Suriyelinin de ülkesine geri dönmesi bekleniyor. Bu kapsamda 1 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Almanya, Suriyeli vatandaşların ülkelerine geri dönmesi için teşvik programı başlatıyor.

        Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkelerine geri dönmek isteyen Suriyeli vatandaşlar için mali bir programı genişletmeyi planladıklarını duyurdu.

        Sözcü, "Gelecekte, gönüllü olarak ayrılmak isteyenler için programı genişletmek istiyoruz" dedi ve Almanya'dan ayrılmak isteyen her yetişkin için 200 euro seyahat masrafı ve başlangıçta bin euro mali destekte bulunacaklarını söyledi.

        Sözcü, Suriye'deki durumun daha büyük dönüş hareketleri için hala çok belirsiz olduğunu dile getirdi.

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        #almanya
        #Suriye
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