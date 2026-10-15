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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 1 kiloluk palamut 40 liraya düştü

        1 kiloluk palamut 40 liraya düştü

        Kastamonu açıklarında avlanan teknedeki balıkçılar, 3 saat içerisinde bin 500 kasa dolusu palamutla döndü. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamutların tanesinin fiyatı 40 liraya kadar düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1 kiloluk palamut 40 liraya düştü

        Bartın’ın Amasra ilçesinden Karadeniz’e açılan balıkçılar, Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında 3 saat içerisinde yaklaşık 15 bin palamut avladı. Bin 500 kasa ile Cide Limanına yanaşan teknedeki balıklar ise vatandaşların hüzünü güldürdü. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamutların tanesinin fiyatı ise 40 liraya kadar düştü. Vatandaşlar ise palamutlardan satın aldı.

        İlk kez bu kadar çok balık avladığını söyleyen balıkçı Davut Azaklı, "Bin 500 kasa balık yani 15 bin adet palamut ediyor. Amasra Limanından öğlen saatlerinden çıktık balık avına, akşamüstü de Cide Limanına geldik. İki ağ yaptık balık avında. İki ağda da toplanda 15 bin civarında palamut yakaladık. Bu yıl özellikle palamut çok bol, beklentilerimizden daha fazla palamut oldu. Şu ana kadar ben bu kadar balık tutmamıştım. Bu tuttuğum en yüksek balık diyebilirim, 15 bin adet palamut. Belki en fazla bin kasa falan tutmuş olduğumuz zaman olabilir ama bin 500 kasa hiç tutmamıştık. Yaklaşık bu balığı da 2-3 saat içerisinde tuttuk" dedi.

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        #palamut
        #av sezonu
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