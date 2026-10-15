Kayseri'de olay, edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın zemin katında yaşandı. Baba Süleyman Dirik ve oğlu A. Dirik arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

BABASINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine A. Dirik, babası Süleyman Dirik’i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından A. Dirik, ilaç içerek intihara kalkıştı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Süleyman Dirik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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KATİL OĞUL TEDAVİYE ALINDI

Şüpheli oğul A. Dirik de ikametteki ilk müdahalenin ardından polis ekipleri eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkamette yapılan incelemelerin ardından Süleyman Dirik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE CİNAYET

Öte yandan A. Dirik’in olaydan bir gün önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldikten sonra babası ile tartıştığı ve cinayeti işlediği ortaya çıktı.

ÖLEN BABASININ VİDEOSUNU ÇEKMİŞ

Babasının cansız bedeni ile 1 gün aynı evde kalan A. Dirik’in babasının videosunu çekerek bir yakınına göndermesi sonucu ihbar alan ekiplerin ikamete gittikleri öğrenildi.