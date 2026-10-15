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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti

        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, babası Süleyman Dirik'i bıçakla öldüren A. Dirik'in, babasının cansız bedeni ile aynı evde bir gün kaldığı ortaya çıktı. A. Dirik'in ölen babasının videosunu çekip yakınına göndermesiyle cinayetin ortaya çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 08:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti

        Kayseri'de olay, edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın zemin katında yaşandı. Baba Süleyman Dirik ve oğlu A. Dirik arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

        BABASINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

        İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine A. Dirik, babası Süleyman Dirik’i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından A. Dirik, ilaç içerek intihara kalkıştı.

        SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Süleyman Dirik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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        KATİL OĞUL TEDAVİYE ALINDI

        Şüpheli oğul A. Dirik de ikametteki ilk müdahalenin ardından polis ekipleri eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İkamette yapılan incelemelerin ardından Süleyman Dirik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.

        UYUŞTURUCU ETKİSİNDE CİNAYET

        Öte yandan A. Dirik’in olaydan bir gün önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldikten sonra babası ile tartıştığı ve cinayeti işlediği ortaya çıktı.

        ÖLEN BABASININ VİDEOSUNU ÇEKMİŞ

        Babasının cansız bedeni ile 1 gün aynı evde kalan A. Dirik’in babasının videosunu çekerek bir yakınına göndermesi sonucu ihbar alan ekiplerin ikamete gittikleri öğrenildi.

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