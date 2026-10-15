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        Haberler Dünyadan Hilary Swank 52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile

        Hilary Swank 52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile

        İkiz bebeklerini üç yıl önce kucağına alan Oscar'lı oyuncu Hilary Swank, 52 yaşında üçüncü çocuğunu bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile

        Hilary Swank, aralık ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getirmeyi bekliyor.

        'Milyon Dolarlık Bebek' filmiyle Oscar kazanan 52 yaşındaki oyuncu, dün Instagram'da eşi Philip Schneider ile birlikte bebek beklediklerini duyurdu. Swank, üç yaşındaki ikizleri Aya ve Ohm'un dans ederken ve vücutlarına bantlanmış gibi görünen ışıklı çubuklar takarken çekilmiş bir videosu eşliğinde hamilelik haberini paylaştı. Swank videoda, üzerinde ışıklı çubuk şeklinde bebek bulunan hamile karnını da sergiledi.

        Swank, "Birçok kişi bir sonraki projemin ne olduğunu soruyor, bu proje aralık ayında yayınlanacak" diye mesaj yazdı.

        Yorumlar bölümünde, oyuncunun hayranları şaşkınlıklarını ve tebriklerini dile getirdi.

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        Swank, ikizlerini kucağına aldığında 48 yaşındaydı.

        İkizlerinin dünyaya geldiğini duyururken Swank, "Kolay değildi. Ama gerçekten buna değdi. Tam anlamıyla cennetten paylaşıyorum" diye yazmıştı.

        Oyuncu, anne olacağını ilk kez Ekim 2022'de bir televizyon ​​programında duyurmuştu. Haberi paylaşmaktan çok mutlu olduğunu belirten oyuncu, bunun uzun zamandır istediği bir şey olduğunu itiraf etmiş, "Sadece bir değil, iki tane" diye eklemişti.

        Swank daha önce aktör Chad Lowe ile evliydi. Şimdiki eşi Schneider ile 2018'de evlendi.

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        #Hilary Swank
        #Hamile
        #bebek
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