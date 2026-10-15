Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, Kongre üyesi Omar'ı vatandaşlıktan atmak istiyor

        Trump, Kongre üyesi Omar'ı vatandaşlıktan atmak istiyor

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, başlatılan soruşturmayla Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın vatandaşlığını iptal etmek ve sınır dışı etmek için gerekli zemini oluşturmayı hedeflediği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump, Omar'ı vatandaşlıktan atmak istiyor

        The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer ve kaynaklar, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi başlatılan soruşturmanın "kısmen" Omar'ın vatandaşlık alma sürecine odaklandığını belirtti.

        Yetkililer, Ilhan Omar'ın yanı sıra 2020'de ölen babası Nur Omar Mohamed'in ailesini ABD'ye getirme süreci ile göçmenlik evraklarının da incelendiğini, bu kapsamda Trump yönetiminin Kongre üyesinin vatandaşlığının iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesi için gerekçeler bulmayı hedeflediğini iddia etti.

        12 Ekim'de evine düzenlenen federal aramada Omar'ın cep telefonuna, defterlerine, kişisel bilgisayarlarına ve pasaportuna el konulduğunu aktaran yetkililer, Minnesota'daki federal büyük jüri önünde ifade vermeleri için Temsilciler Meclisi üyesinin bazı akrabaları da dahil bir düzineden fazla kişiye celp gönderildiğini belirtti.

        REKLAM

        Omar'ın evinin DHS tarafından aranması

        Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında 12 Ekim'de İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından aranmıştı.

        İsmi açıklanmayan kaynaklar, soruşturmanın Omar'ın göçmenlik evrakıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

        ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de İç Güvenlik Bakanlığınca Omar'ın evine düzenlenen baskını kınayarak, bunu "siyasi zulüm eylemi" olarak nitelemişti.

        Ilhan Omar'ın Ofisi de Omar'ın evinin aranmasına "gücün kötüye kullanıldığı" gerekçesiyle tepki göstermişti.

        Somali kökenli Omar, 2018'de Kongreye seçilmişti

        Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi 44 yaşındaki Somali kökenli Ilhan Omar, 2018'de ilk kez Kongreye seçilmişti.

        REKLAM

        Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert muhalefetiyle tanınan Omar'ı mayısta göçmenlik işlemlerindeki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturacağını belirtmiş, Omar ise bu iddiaları reddetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kolilerin üzerinde oturarak seyahat etti, canını hiçe saydı

        Diyarbakır'da kamyonetteki kolilerin üzerinde oturarak yolculuk eden şahsın canını hiçe saydığı anlar cep kameralara yansıdı. Urfa Bulvarı'nda bir kişi, kamyonet kasasında karton kolileri üzerinde oturarak yolculuk etti. Şahsın yoğun trafikte hiçbir önlem almadan canını hiçe saydığı anlar başka bir ...
        #trump
        #OMAR
        #HABER
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Gün ağarınca ortaya çıktı! İstanbul'da felaketin fotoğrafları!
        Gün ağarınca ortaya çıktı! İstanbul'da felaketin fotoğrafları!
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
        42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor
        Yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        "Bebeğimi kurtarın"
        "Bebeğimi kurtarın"
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        1 kiloluk palamut 40 liraya düştü
        1 kiloluk palamut 40 liraya düştü
        Trump, Omar'ı vatandaşlıktan atmak istiyor
        Trump, Omar'ı vatandaşlıktan atmak istiyor
        Uganda’dan İstanbul’a uzanan organ ticareti girişimi engellendi!
        Uganda’dan İstanbul’a uzanan organ ticareti girişimi engellendi!
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile
        52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile
        "Savaş çok yakında sona erecek, enerji fiyatları düşecek"
        "Savaş çok yakında sona erecek, enerji fiyatları düşecek"
        "Türkiye alınan önlemlerle süreci iyi yönetti"
        "Türkiye alınan önlemlerle süreci iyi yönetti"
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti
        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti