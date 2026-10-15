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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor

        Meteoroloji'den 42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor

        Türkiye yoğun sağanak yağışların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son uyarılarda 42 il için sarı kodlu, 6 il için de turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında çok kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 07:25 Güncelleme:
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        42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 16°

        Ankara

        Yağmurlu 18°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 20°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 23°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 22°

        Bursa

        Yağmurlu 13°

        Adana

        Yağmurlu 23°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 24°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 21°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 14°

        Hava sıcaklıklarının, Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Ülkemizin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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