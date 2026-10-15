Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz: Türkiye alınan önlemlerle süreci iyi yönetti

Dünya Likit Gaz Birliği'nin (WLGA) her yıl farklı bir ülkede düzenlediği Likit Gaz Haftası (Liquid Gas Week), 12-16 Ekim 2026 tarihlerinde ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek organizasyon, 110'dan fazla ülkeden 2 bini aşkın sektör temsilcisini de bir araya getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da etkinliğin açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Etkinlikte Aygaz CEO'su ve WLGA Başkan Yardımcısı Melih Poyraz, Ortadoğu'daki savaşın küresel LPG piyasasına etkilerini ve 2027 yılına ilişkin beklentilerini Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'ye değerlendirdi.

"FİYAT ARTIŞINDAN ETKİLENDİK ANCAK SEKTÖR OLARAK DURUMU İYİ YÖNETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ortadoğu'da yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler küresel LPG ticaretini nasıl etkilediği sorusuna yanıt veren Poyraz Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji ticaretinin büyüklüğüne işaret ederken, petrol ile LPG arasındaki farka dikkat çekti. Poyraz şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akaryakıta baktığımızda akaryakıtın yüzde 20'si Hürmüz'den geçmekte. LPG'de durum biraz daha farklı. LPG'de Hürmüz'den toplam ticaretin yüzde 30'u geçiyor. Dolayısıyla baktığınızda Hindistan gibi, Bangladeş gibi, Japonya gibi ülkeler bundan ciddi manada etkilendi. Tabii ülkemizin şöyle bir avantajı var. Ülkemize Amerika'dan, Cezayir'den farklı ülkelerden LPG geliyor. Dolayısıyla biz sektör olarak bu durumu iyi yönettiğimizi düşünüyorum en azından. Tabii ki ülkemizde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Mutlaka fiyatlar artıyor. En nihayetinde bu ithal edilen bir ürün. Akaryakıtta olduğu gibi dünyadaki fiyatlar artınca da daha az nispette de olsa bugün Hindistan'a veya civardaki ülkelere baktığımızda fiyat artışından maalesef etkilendik. Ama herhangi bir şekilde ülkemiz ürünü almaya, bulmaya, tüketicilerimiz rahatlıkla bunu tüketmeye devam ettiler."

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"SAVAŞ BİTSE BİLE ETKİLERİ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Küresel LPG piyasasının 2027 yılına ilişkin görünümünü de değerlendiren Poyraz, özellikle Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinin krizden olumsuz etkilenmeye devam edeceğini belirtti.

Dünya genelindeki stok seviyelerine dikkat çeken Poyraz, "Dünyadaki stoklara baktığınızda stok seviyeleri hiç olmadığı kadar düşük seviyelerde. Dünyadaki stoklardan bahsediyorum. Bizim için bu durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Poyraz, savaşın sona ermesi halinde dahi küresel LPG piyasasında normalleşmenin zaman alabileceğine işaret ederek, stokların yeniden doldurulması sürecinde sektörün zorlanmaya devam edeceğini söyledi.

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"TÜRKİYE MALİ VE STRATEJİK AÇIDAN SÜRECİ İYİ YÖNETTİ"

Türkiye'nin kriz sürecindeki performansına da değinen Poyraz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin mali ve stratejik açıdan alınan önlemlerle süreci iyi yönettiğini belirten Poyraz, küresel ölçekte ise toparlanmanın daha uzun sürebileceğini ifade etti.

Poyraz, savaşın sona ermesinin ardından da dünya genelinde LPG stoklarının yeniden oluşturulması için zamana ihtiyaç duyulacağını belirterek, sorunların kısa sürede çözülmesi ve tüketicilerin daha uygun fiyatlarla LPG'ye erişebilmesi temennisinde bulundu.