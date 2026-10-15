İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Uganda’da başlayan yasa dışı böbrek nakli girişimi, İstanbul’da ameliyat öncesi engellendi.

Böbrek alıcısı, verici ve aracının, nakil işleminin onaylanmasını sağlamak amacıyla sahte belgeler ve yapay zekayla oluşturulmuş fotoğraflar hazırladığı belirlendi.

YAPAY ZEKAYLA ÇOCUKLUK ARKADAŞLIĞI KURGULADILAR

Olayda böbrek alıcısı 37 yaşındaki mühendis Joseph Lubega, verici ise 22 yaşındaki tekstil işçisi Joseph Kayanja idi. İkili, etik kurul değerlendirmesinden geçebilmek için çocukluk arkadaşı olduklarını söylediler. Ancak yapılan incelemelerde, alıcı ve vericinin ne arkadaş, ne de akraba oldukları belirlendi. Şüphelilerin, aralarındaki ilişkiyi gerçekmiş gibi göstermek amacıyla yapay zekaya fotoğraf hazırlattıkları ortaya çıktı.

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İddiaya göre vericinin küçük yaşlardan itibaren çekilmiş fotoğrafları, böbrek alıcısının akrabalarına ait fotoğraflarla yapay zekâ kullanılarak bir araya getirildi.

Farklı kıyafetler ve mekânlarla hazırlanan çok sayıda fotoğraf karesiyle ikilinin yıllardır tanıştığı izlenimi oluşturulmaya çalışıldı. Hazırlanan dosya, böbrek naklinin gerçekleştirilmesi için Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonuna sunuldu.

SAHTECİLİK ETİK KURULUNDA ORTAYA ÇIKTI

Organ nakli başvurularını değerlendiren komisyondaki polis ekipleri, başvuru dosyasındaki belgelerde ve fotoğraflarda usulsüzlük tespit etti. Bunun üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı.

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AMELİYAT ÖNCESİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, üç şüphelinin yaklaşık bir ay önce İstanbul’a geldiği belirlendi. Şüphelilerin kaldıkları yerler ve böbrek nakli için başvurdukları hastane de tespit edildi.

Uganda’dan yaklaşık 6 bin 700 kilometre uzaklıktaki İstanbul’a uzanan yasa dışı nakil girişimi, ameliyat gerçekleştirilmeden önce düzenlenen operasyonla engellendi. Operasyonda böbrek alıcısı, verici ve aracı olduğu belirtilen toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.