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        Galatasaray'da Jelert gelişmesi!

        Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Elias Jelert sürpriz bir gelişme olmazsa sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlayacak. İşte detaylar...

        Giriş: 03.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:55
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        Bu yaz 9 milyon Euro net bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert'in geleceği netleşiyor. Büyük beklentilerle transfer edilen Danimakalı savunmacı ilk 11'e girmekte zorlanmıştı.

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        Sacha Boey'un boşluğunu dolduramayan Jelert hem İstanbul'a hem de Galatasaray'ın oyun anlayışına adaptasyon sorunu yaşamıştı.

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        İlk yarının son haftalarında forma süresi artan genç savunmacı Okan Buruk ve kurmaylarının gözüne girmeyi başardı.

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        Jelert'in menajeri Galatasaraylı yetkililere oyuncusuna İngiltere'den ilgi bulunduğunu ifade etti.

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        Championship'ten satın alma opsiyonuyla birlikte 7 milyon Euro'luk bir teklifin gelebileceği söylenirken Jelert'in tercihi İstanbul'da rekabete girmek oldu.

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        Genç futbolcunun kız arkadaşı da geçen günlerde İstanbul'a geldi. Türkiye'ye adaptasyon için kollar sıvanırken Okan Buruk'un da Jelert'in son haftada gösterdiklerinden memnun olduğu öğrenildi.

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        Sarı-kırmızılılarda sağ bek arayışları devam etse de 9 milyon Euro yatırım yapılan oyuncu kazanılmaya çalışılacak.

        Son maçlarında geleceğe dönük iyi sinyaller veren Jelert sürpriz bir gelişme olmazsa sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.

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