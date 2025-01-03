Galatasaray'da Jelert gelişmesi!
Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Elias Jelert sürpriz bir gelişme olmazsa sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlayacak. İşte detaylar...
Bu yaz 9 milyon Euro net bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert'in geleceği netleşiyor. Büyük beklentilerle transfer edilen Danimakalı savunmacı ilk 11'e girmekte zorlanmıştı.
Sacha Boey'un boşluğunu dolduramayan Jelert hem İstanbul'a hem de Galatasaray'ın oyun anlayışına adaptasyon sorunu yaşamıştı.
İlk yarının son haftalarında forma süresi artan genç savunmacı Okan Buruk ve kurmaylarının gözüne girmeyi başardı.
Jelert'in menajeri Galatasaraylı yetkililere oyuncusuna İngiltere'den ilgi bulunduğunu ifade etti.
Championship'ten satın alma opsiyonuyla birlikte 7 milyon Euro'luk bir teklifin gelebileceği söylenirken Jelert'in tercihi İstanbul'da rekabete girmek oldu.
Genç futbolcunun kız arkadaşı da geçen günlerde İstanbul'a geldi. Türkiye'ye adaptasyon için kollar sıvanırken Okan Buruk'un da Jelert'in son haftada gösterdiklerinden memnun olduğu öğrenildi.