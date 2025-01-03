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        Haberler Ekonomi Para Sigara ve alkollü içkilere yüzde 7,56 ÖTV zammı - Para Haberleri

        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı

        Alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Sigara ve alkollü içkilerin ÖTV'si yüzde 7,56 yükseldi. ÖTV artışının ardından sigaralara ortalama paket başına 1 TL zam gelmesi bekleniyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:38
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        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
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        Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde, tütün mamullerine uygulanan Maktu ve Asgari Maktu Vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleniyor.

        TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verilerine göre son 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 7,56 olarak gerçekleşti. Bu çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandığı üzere 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren sigaralarda paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarı 7,8000 TL’den 8,3896 TL’ye, Asgari Maktu Vergi tutarı ise 34,052 TL’den 36,626 TL’ye çıkarıldı.

        ÖTV artışının ardından sigaralara ortalama paket başına 1 TL zam gelmesi bekleniyor.

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