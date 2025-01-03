Özel okullarda zam sınırı belli oldu

MEB tarafından hazırlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, özel öğretim kurumlarının ücretlerine yönelik hükümlerde de değişiklik yapıldı.

Bugün açıklanan enflasyon verileri ile de özel okulların gelecek yıl yapabilecekleri en yüksek zam oranı netleşti.

Buna göre, özel eğitim kurumları okul ücretine en fazla 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE ve TÜFE'nin toplamının yarısı kadar zam yapabilecek. Bugün açıklanan enflasyon verilerine göre 2025'te özel okullar en fazla yüzde 54,8 oranında zam uygulayabilecek.

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YEMEK-SERVİS ZAMMINA SINIR GETİRİLMEDİ

Okulların ara sınıflarının yemek ve kahvaltı ile servis ücretleri dışında kalan pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret; okulda devam eden öğrenciler için ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak.