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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Özel okullarda zam sınırı belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Özel okullarda zam sınırı yüzde 49.8 oldu

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki formül ve enflasyon verilerinin açıklanması sonrası özel okullarda zam oranı da netleşti. Buna göre özel okullar gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi hizmetlerin zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 15:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:07
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        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
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        MEB tarafından hazırlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, özel öğretim kurumlarının ücretlerine yönelik hükümlerde de değişiklik yapıldı.

        Bugün açıklanan enflasyon verileri ile de özel okulların gelecek yıl yapabilecekleri en yüksek zam oranı netleşti.

        Buna göre, özel eğitim kurumları okul ücretine en fazla 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE ve TÜFE'nin toplamının yarısı kadar zam yapabilecek. Bugün açıklanan enflasyon verilerine göre 2025'te özel okullar en fazla yüzde 54,8 oranında zam uygulayabilecek.

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        YEMEK-SERVİS ZAMMINA SINIR GETİRİLMEDİ

        Okulların ara sınıflarının yemek ve kahvaltı ile servis ücretleri dışında kalan pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret; okulda devam eden öğrenciler için ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak.

        Okul ücretlerine zam oranına sınır getirilirken, yemek-servis gibi giderlerde herhangi bir tavan bulunmuyor. Dolayısıyla geçen yıl bu kalemlerde yapılan zamlar velilerin tepkisini çekmişti.

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