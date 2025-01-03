Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi! Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Tavşantepe Mahallesi imamı R.K. ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen R.K., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:49 facebook

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