Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Memur maaş zamlarıyla birlikte bu yıl ocak – haziran döneminde kamu ve özel sektördeki işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Kıdem tazminatı tavanı yüzde 11,54 oranında artacak. Peki yeni kıdem tazminatı tavanı nasıl uygulanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden ödeniyor. İşyerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, ödenecek kıdem tazminatı, işten ayrılma tarihinde uygulanan tavan tutarı aşamıyor.
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Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, en yüksek devlet memuru ikramiyesine bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.
2023 yılında memur maaşlarına yapılan 8.077 TL’lik zammın emekli aylıklarına yansımaması kıdem tazminatı tavanını da olumsuz etkiledi. 2023 yılı temmuz ayında 8.077 TL ile başlayan seyyanen zammın karşılığı bugün 16.041 TL’ye karşılık geliyor.
Seyyanen zam memurların emekli aylıklarına ve dolayısıyla emekli ikramiyelerine yansıtılmadığı için kıdem tazminatı tavanı da düşük kaldı.
YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 46.655,42 TL
2024’ün temmuz – aralık döneminde 41.828,42 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 46.655,42 TL’ye yükselecek. Bu tutar üzerinden damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 46.301 TL olacak.
Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 41.828 liranın üzerinde olup bu yılın ocak – haziran döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan kamu ve özel sektörde çalışan işçileri etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 50 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 31 Aralık 2024 tarihinde işten ayrılmış olsaydı 415.105 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi temmuz ayında işten ayrıldığında 463.013 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 47 bin 908 lira artacak.
1 OCAK 2025 TARİHİNDEN SONRA İŞTEN AYRILANLARA YANSIYACAK
Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2025 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak. İşten ayrılma tarihi daha önce olup ödemesi ocak ayına sarkmış olsa bile bu kişiler kıdem tazminatı tavan artışından yararlanamazlar.
Yukarıdaki örneğimizde yer alan kişi 1 Ocak’tan sonra işten ayrıldığında kıdem tazminatı tavanı artışından hemen yararlanacak.
Ancak, ücreti ocak ayı içinde zamlanarak yeni kıdem tazminatı tavanına ulaşan işçi ise tavandaki artıştan, zamlı maaşını aldıktan sonra işten ayrıldığında yararlanmayacak.
Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi ile ilan ediliyor. Genelgenin yayımlanması gecikebiliyor ancak yürürlük tarihi ay başı olarak belirleniyor.
Ayın ilk günlerinde işten ayrılıp kıdem tazminatı ödenmiş kişilere, genelgenin yayımlanmasının ardından yeni tavana göre fark ödenmesi gerekir.