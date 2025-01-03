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        Haberler Magazin Şarkıcı Nez, kendisine ahlaksız teklifte bulunan kişiyi ifşa etti - Magazin haberleri

        Şarkıcı Nez, kendisine ahlaksız teklifte bulunan kişiyi ifşa etti

        Şarkıcı Nez, kendisine sosyal medya üzerinden ahlaksız teklifte bulunan kişiyi ifşa ederken; "Yettiniz artık" şeklinde tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:22
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        Ahlaksız teklifi ifşa etti
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        Şarkıcı Nez, kendisine sosyal medya üzerinden ahlaksız teklifte bulunan kişiyi ifşa etti. Fenerbahçe kongre üyesi olduğu öğrenilen kişi, Nez'e; "3 bin - 4 bin dolara neler olabilir mesela Nez hanım" şeklinde bir gönderide bulundu.

        Nez, o gönderiye ateş püskürürken; "Bu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var. 'Hesap çalındı', 'başkası yazdı' bla bla... Yettiniz artık... Utanın ama sizde o utanma da olmaz ki" şeklinde tepki gösterdi.

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