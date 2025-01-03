Genç kadın otomobili kullanıyormuş! Sevgili değil cani! İşte cinayetin nedeni!
Bursa'da, otomobilinde başından vurulmuş halde bulunup, hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu'nun cinayet şüphelisi, erkek arkadaşı 35 yaşındaki Harun K. çıktı. Polisin yakaladığı şüphelinin, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi
Bursa'da yaşanan kadın cinayeti, dün saat 23.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi.
GENÇ KADIN KANLAR İÇİNDE BULUNDU
DHA'daki habere göre 2'nci Buluş Sokak’ta park halinde bulunan otomobilin sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz duran kadını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, üzerinden ehliyet çıkan Fatma Elif Kutlu'ya müdahalesini yaptıktan sonra yakındaki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Fatma Elif Kutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
KAÇAN SEVGİLİ YAKALANDI
Gürsu ilçesinde mobilya mağazası olan Fatma Elif Kutlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, çevrede önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüpheli Harun K.'yi (35) olaydan 1 saat sonra saklandığı Yıldırım ilçesindeki evinde yakaladı.
KISKANÇLIK İDDİASIYLA VURMUŞ
Gözaltına alınan Harun K.'nin, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, "Akşam, Elif ile birlikte gezdik. Daha sonra kıskançlık yüzünden tartıştık. Sinirlenince silahımı çıkartıp kendisine ateş ettim" dediği öğrenildi.
Bu arada Kutlu'nun cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin tamamlandığı ve ikindi namazının ardından Gürsu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.