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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: 20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş! | Son dakika haberleri

        Türkiye'nin gündemine oturmuştu... 20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!

        İstanbul'da, 20 yıl önce kaybolan, 28 yaşındaki Nezaket Uyur'un öldürüldüğü ve cesedin Şile'de ormanda gömüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, Nezaket Uyur'un eski eşi Yusuf B. ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Uyur'u eski eşi Yusuf B.'den aldığı para karşılığında öldürdüğü öne sürülen şüpheli Nihat Ö.'nün ise farklı bir tarihte amcasını öldürdüğü için Sinop Cezaevi'nde olduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:55
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        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
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        İstanbul Küçükçekmece'de, 24 Haziran 2005 tarihinde kuzenin yanında kalan Nezaket Uyur (28), evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

        KIZLARI TV'YE ÇIKIP ANNELERİNİN BULUNMASINI İSTEDİ

        Hayatını kaybeden Nezaket Uyur, 28 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Nezaket Uyur, 28 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nezaket Uyur o tarihte yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yıllar sonra bir televizyon kanalına çıkarak annelerinin bulunmasını isteyen Nezaket Uyur’un kızlarının şikayeti üzerine dosya tekrar incelemeye alındı.

        POLİS YENİ DETAYLARA ULAŞTI

        Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen dosyada polis yeni detaylara ulaştı. Nezaket Uyur’un, ortadan kaybolmadan önce 3 çocuğu bulunan eşi Yusuf B.’den ayrıldığı belirlendi.

        ESKİ KOCADAN "ALDATTIN" SUÇLAMASI

        Yusuf B.’nin o tarihlerde eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşandığı, öncesinde ikilinin şiddetli geçimsizlik yaşadıkları belirlendi.

        ESKİ EŞ İLE KARDEŞLERE GÖZALTI

        Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Nezaket Uyur’un aile meclisi kararı ile öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek eski eşi Yusuf B., kardeşleri Adem B., bir süre önce soyadını değiştiren diğer kardeşi Hüseyin K., Nurettin B. ile Mustafa S. adlı kişiyi gözaltına aldı.

        SIR PERDESİ ARALANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin alınan ifadelerinden olayın üzerindeki sır perdesi aralandı.

        ESKİ KOCA NEZAKET İÇİN KATİL TUTMUŞ

        Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı soruşturmaya göre eşinin kendisini aldattığını düşündüğü ve durumu kardeşi Hüseyin K.’ya anlattığı onun da Uyur'u cezalandırmak için ortak arkadaşları Nihat Ö.'yü "Ağabeyim bu kadının cezalandırılmasını istiyor" diyerek kiralık katil olarak tuttuğu tespit edildi.

        ÖNCE DENİZDE BOĞMAYI DÜŞÜNMÜŞLER

        Olay günü Hüseyin K.’nin Nezaket Uyur’u telefonla arayarak Şile’ye denize gitmeyi teklif ettiği, ikilinin birlikte buluşarak Üsküdar’a geçtikleri belirlendi. Burada Nihat Ö. ile buluşan ikilinin birlikte otobüse binerek Şile’ye gittikleri tespit edildi. Burada Nezaket Uyur’u denizde boğarak olaya kaza süsü vermeyi amaçladıkları öğrenilen şüphelilerin, genç kadının denize girmemesi üzerine bu planlarını gerçekleştiremedikleri öğrenildi.

        BOYNUNU KIRIP CESEDİ ORMANA ATMIŞLAR

        Akşam saatlerinde birlikte geri dönerken Nihat Ö.’nün, "Bir arkadaşım gelip bizi alacak. Eğlenmeye gideceğiz" bahanesiyle genç kadınla birlikte otobüsten indiği, otobüsün uzaklaşmasının ardından Nihat Ö.’nün Nezaket Uyur’u boğup, boynunu kırarak öldürdüğü; ardından cesedi Hüseyin K. ile ormanlık alanın içine çekerek üzerini yapraklarla örterek sakladıkları belirlendi.

        KARDEŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Şüphelilerden Hüseyin K.’nin ifadesine göre cinayetin ardından Yusuf B.’nin otomobille yanlarına gelip, kardeşi ve Nihat Ö.’yü yanına alarak İstanbul’a döndüğü belirlendi.

        ÖLDÜRMEK İÇİN 6 BİN 500 TL'YE ANLAŞMIŞ

        Hüseyin K. ifadesinde Nihat Ö.’nün bu cinayeti işleme karşılığında Yusuf B.'den o zamanın parasıyla 6 bin 500 lira aldığını iddia etti.

        ESKİ KOCA AZMETTİRİCİ İDDALARINI KABUL ETMEDİ

        Öte yandan Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde ifade veren eski koca Yusuf B. ise azmettirici olduğu iddialarını kabul etmeyerek "Öldürdükten sonra benim haberim oldu. Telefon edince yanlarına gidip onları alıp İstanbul’a getirdim. Onu öldüreceklerinden haberim yoktu" diye konuştu.

        Öte yandan gözaltındaki şüphelilerin katil olarak suçladıkları Nihat Ö.'nün ise amcasını öldürdüğü iddiasıyla halen Sinop Cezaevi'nde olduğu öğrenildi.

        CESET BULUNAMADI

        Öte yandan polis, cesedin atıldığı yerde köpeklerle yapılan tüm aramalara rağmen cesede ait herhangi bir iz bulamadı. Nezaket Uyur'un kızlarından DNA örneklerinin alınacağı ve bölgede daha önce bulunan kemik parçaları ile eşleştirme yapılacağı öğrenildi.

        Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Yusuf B., Adem B, Hüseyin K., Nurettin B. ve Mustafa S. adliyeye sevk edildiler.

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