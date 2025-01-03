Bedelli askerlik ne kadar olacak? Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 243 bin 35 TL olarak hesaplandı. Resmi açıklamanın Milli Savunma Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor

Habertürk Giriş: 03.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:35 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL