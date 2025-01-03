Bedelli askerlik ne kadar olacak?
Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 243 bin 35 TL olarak hesaplandı. Resmi açıklamanın Milli Savunma Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor
Giriş: 03.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:35
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretinin 217 bin 871 liradan 243 bin 35 TL'ye çıkacağı hesaplandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı resmi olarak açıklaması bekleniyor.
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