İstanbul Sarıyer'de 23 Kasım'da suya düşen Ayşe Can ile ablasını kurtarmak için arkasından atlayan Velat Can adlı kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Boğazı'nda sürdürülen çalışmalarda bugün yeni bir gelişme yaşandı.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" denildi.