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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!

        İstanbul Sarıyer'deki Aşiyan Sahili'nde, denize düşüp kaybolan 29 yaşındaki Ayşe Can ve 23 yaşındaki kardeşi Velat Can'ın denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, küçük kardeşin ablasını kurtarmak için denize atladığı yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:08
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        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
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        İstanbul'da yürek yakan olay 23 Kasım'da yaşandı. Aşiyan Sahili’nde, saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen Ayşe Can'ı (29) gören kardeşi Velat Can (23) onu kurtarmak için denize atlamıştı.

        ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA VARDI

        DHA'daki habere göre şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu.

        YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

        Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

        ABLA AYAĞI KAYARAK DENİZE DÜŞÜYOR, KARDEŞİ PEŞİNDEN ATLIYOR

        Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü ve bu sırada ayağı kayan Ayşe Can’ın denize düştüğü, ardından kardeşi Velat Can’ın denize atladığı görülüyor.

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