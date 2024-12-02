Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep 11'i
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Galatasaray'ın Eyüpspor ile berabere kaldığı haftada kritik bir 3 puan sahaya çıkacak Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan. Sarı-Lacivertlilerin ligde 29 puanı bulunurken Gaziantep FK'nın ise 15 puanı bulunuyor. Peki Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
DJIKU SARI KART SINIRINDA
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.
İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i:
Livakovic
Osayi-Samuel
Samet Akaydin
Djiku
Kostic
Amrabat
Fred
Szymanski
Tadic
Oğuz Aydın