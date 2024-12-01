Sergen Yalçın noktayı koydu: Bir daha görüşme olmayacak!

"BENİMLE ALAKASI YOK"

"Bu twitter'da yazan şeylere lütfen inanmayın! Kontrat, para, açıklamalarım... Bunların benimle alakası yok! Asla da böyle şeyler kimseye söylemedim! Bu yalancılara inanmayın! Bunlar para yazıyor, kontrat yazıyor, bir şeyler yazıyor.. Bunlar yalan! Çok zor durumda kalıyorum, twitter'da yokum ve cevap veremiyorum."

"BÖYLE KAOS GÖRMEDİM"

"11 yaşından babam beni idmanlara götürmeye başladı, o günden beri böyle bir kaos görmedim! Samet ağabeyin açıklamaları, ima ettiği şeyler! Onları konuşmak istemiyorum, onlar benim konum değil! Ben futbol adamıyım! Beni bu işlerin içine sokmayın! Suçlamalar, cevap vermeler! Böyle bir futbol dışı mevzular ilk defa gördüm!"