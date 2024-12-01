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        Haberler Gündem Güncel Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı

        İstanbul Çekmeköy'de polis memuru, alacak verecek kavgasında silahını çekti, kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 21:40 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:40
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        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
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        İstanbul Çekmeköy'de polis memuru H.Ş., alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiye ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

        Olay, saat 20.05 sıralarında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının ofisine polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi S.E., oğulları Y.A.E. ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

        Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken polis memuru H.Ş.'nin kaçtığı öğrenildi.

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        Olayda yaralanan S.E. ve Y.A.E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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