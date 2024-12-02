Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Ege ile Batı Akdeniz’in çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KIYI EGE VE ANTALYA'DA KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların; Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA'DA RÜZGAR KUVVETLİ OLACAK Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. REKLAM

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.