Rusya Devlet Başkanı Putin, Angela Merkel'den özür diledi

Almanya'nın 16 yıl liderliğini yapan ilk ve tek kadın Şansölyesi Angela Merkel'in anılarını kaleme aldığı "Freedom: Memoir 1954-2021" isimli kitabının yankıları sürüyor.

Merkel, bu kitapta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in köpeklerden korktuğunu bilmesine rağmen bir ziyarette yanında köpek bulundurduğunu bunun kabalık olduğunu dile getirmişti.

Merkel'in kitabında bahsettiği 2007 yılındaki o ziyaretten bir kare.

Rus lider Putin Merkel'in bu açıklamasına yanıt verdi ve özür diledi. Merkel'in köpeklerden korktuğunu bilmediğini dile getiren Putin, "Köpeklerden korktuğunu bilmiyordum. Özür dilerim" dedi. Putin, Merkel ile yeniden bir araya gelmesi durumunda "kesinlikle böyle bir şey yapmayacağını" söyledi. Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin... Haberi Görüntüle REKLAM Merkel, kitabında Putin'e ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kötü muamele görmemek için her zaman tetikte olan ve köpeklerle güç oyunları yapmak ve başkalarını bekletmek de dahil olmak üzere her zaman bunu yapmaya hazır olan biri. Tüm bunları çocukça ve ayıp bulabilirsiniz. Başınızı sallayabilirsiniz. Ama bu Rusya'yı haritadan silmedi."