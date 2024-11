Almanya'nın 'annesi' Angela Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...

Almanya'nın 16 yıl liderliğini yapan ve bu dönemde övgü aldığı kadar eleştirilere de maruz kalan Merkel, kitapta kamuoyunun merak ettiği, döneme damga vuran kararların perde arkasına okurları götürüyor.

Türkiye kamuoyunu en çok ilgilendiren anıların başında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor.

Angela Merkel kitabında, göreve başladığı 2005’ten sonra 12 kez ziyaret ettiği Türkiye’den ve uluslararası toplantılarda sayısız kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırıyor. Kitabın 528’inci sayfasından başlamak üzere, Merkel özellikle 2015 yılındaki göçmen krizi sonrasında Erodğan’la olan temaslarını ve anılarını anlatıyor.

25 Eylül 2015’de New York’ta Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde, Erdoğan’la bir araya geldiğini ve göçmenler konusunda ortak bir çalışma grubu kurma kararı aldıklarını anlatan Merkel, 18 Ekim 2015’de İstanbul’a giderek Erdoğan'ın yanısıra dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile buluştuğunu yazıyor.

“Eleştirileri terbiyesizce, kısmen sahtekarca buldum. Bir yandan sağdan sola politikacılar, haklı olarak Ege, Yunanistan, Balkan rotaları, Avusturya üzerinden Kuzey Avrupa'ya doğru sığınmacı hareketlerini organize etmememi ve kontrol edebilmek için elimden gelen her şeyi yapmam gerektiğini söylüyorlardı. Öte yandan "Ankara'daki otokratla işbirliği yapma, eğer yapacaksan seçimlere daha uzak bir zamanda olsun" diyorlardı. Bu ucuz bir tutumdu. Haritaya ve Ege'deki gerçeklere bakıldığında, gelişmeleri düzenlemenin ve kontrol etmenin ancak Türkiye ile mümkün olduğu, gecikmeye yer olmadığı görülüyordu. Geriye kalan her şey bir yanılsamaydı ve ben yanılsamalara teslim olmadım. Denizde kaçakçılara karşı hiçbir tutarlı eylem, iç sınırlarımızda hiçbir yoğun kontrol ve gözetleme, bazılarının inandığı gibi hiçbir yüksek ve uzun çit, sınırı geçen insan sayısını azaltamazdı. AB ile Türkiye arasında bir anlaşma olmasaydı, ölümüne yola çıkan insan sayısını kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde azaltmak ve böylece Ege'deki korkunç ölümlere son vermeyi başaramazdık.”

Türkiye’nin o dönem Balkan rotasından gelen birçok mülteci için en önemli geçiş ülkesi olduğunu hatırlatan Merkel, “Türkiye'nin, eğer Avrupa bu zorluğun üstesinden gerçekten gelmek istiyorsa, oynayacağı önemli bir rol vardı. Bu yüzden bu ülkenin cumhurbaşkanıyla müzakere ettim ve Erdoğan'ı sadece mülteci politikasında değil, tüm siyasi yelpazede rol alabilecek bir siyasetçi olarak algıladım. Aramızda bir anlaşma olduğunda çok nazik davrandı ve bana "sevgili dostum" dedi. Görüş ayrılıklarımız olduğunda ise, bitmek bilmeyen bir şekilde her türlü çelişkiyi ön plana çıkararak, aleyhte konuşurdu. Bu durum işlerin oldukça uzamasına neden oluyordu” ifadelerini kullanıyor.

Merkel'e göre her ikisi de çocuksu duygulara sahip ve her ikisi de onu basın önünde utandırmaya çalışıyor. Putin bir keresinde labradoru Konni ile gözünü korkutmaya çalışmış, Trump ise elini sıkmayı reddetmişti.

Trump'ın her şeyi siyasete girmeden önceki emlakçı gözüyle gördüğünü söyleyen Merkel, "Her parsel arazi sadece bir kez satılabilirdi ve o alamazsa başkası alırdı. Dünyayı böyle görüyordu. Yıllardır New York sokaklarındaki çok sayıda Alman arabası onun için bir diken olmuştu. Ona göre Amerikalıların bu arabaları satın almasının tek nedeni dampingli fiyatlar ve Avro ile Dolar arasında yapıldığı iddia edilen döviz kuru manipülasyonu olabilirdi.”