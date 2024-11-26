Ancelotti'den karar: Arda Güler ilki yaşayacak!
Real Madrid'de az süre alan ancak son Leganes maçındaki performansıyla dikkatleri yeniden üzerine çeken Arda Güler ile ilgili teknik direktör Carlo Ancelotti'den karar çıktı. Arda'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sahaya 11'de çıkacağı iddia edildi. İşte detaylar..
Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ancak son Leganes maçına damga vuran Arda Güler, hayatında bir ilki yaşamaya hazırlanıyor.
Cadena SER'in haberine göre; milli yıldızımız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Daha önce Devler Ligi arenasında oyuna sonradan girerek 3 karşılaşmada boy gösteren 19 yaşındaki yetenekli oyuncu, kariyerinde ilk kez 11'de başlama şansına erişecek.
19 yaşındaki yetenekli oyuncu, Real Madrid forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı.
Yalnızca 382 dakika sahada kalan Arda, 1 asistlik performans sergiledi.