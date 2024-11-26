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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği - İş-Yaşam Haberleri

        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği

        İş dünyasının iki önemli ailesi Koç ve Sabancı'dan işbirliği haberi geldi. Türkiye'nin ilk Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES) Koç Üniversitesi ve Esas Holding'in ortak katkılarıyla kuruldu. KUES'in açılışında konuşan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Koç Grubu ile bugüne kadar sadece bir bankada çok kısa bir ortaklık yaptıklarını hatırlatırken, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ise geçmişte Sabancı Ailesi ile işbirliği fırsatları aradıklarını, "Daha önce denedik, ama olmadı" sözleri ile anlattı. Türkiye'nin son dönemde yabancı yatırımcıyı çekemediğini de vurgulayan Koç, "Yabancı sermayeyi neden çekemiyoruz, çünkü ülkemizde son dönemde maçın kuralları devamlı değişiyor. Halbuki dünyada trilyonlarca para gidecek yer arıyor" dedi

        Giriş: 26.11.2024 - 07:33 Güncelleme: 26.11.2024 - 07:33
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        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
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        Koç Üniversitesi ve Esas Holding’in ortak katkılarıyla, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü bünyesinde Türkiye’nin ilk Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES) kuruldu.

        Özel sermaye, girişim sermayesi, gayrimenkul, stratejik varlık dağılımı gibi alternatif yatırım alanlarına odaklanan araştırmalar gerçekleştirecek olan merkezin, yeni bir alternatif yatırımlar ekosistemi oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

        KUES’in açılışı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, ESAS Holding CEO’su Çağatay Özdoğru ve KUES Direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt’un katılımıyla Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

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        'MAÇIN KURALLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR, YABANCI YATIRIMCI GELMİYOR'

        Açılışta konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un merkezin açılışına özel önem verdiğini belirterek, "Bizim ailede iş bölümleri yapılır ve ona göre görev dağılımı olur. Fakat, ailemizde iki üyemizin üniversite (Koç Üniversitesi) ile ilgili sorumluluğu yok, o kişiden biri de benim. Rahmi Bey, KUES'in açılışına ve Esas Holding ile yaptığımız bu işbirliğine çok önem verdi, Ali Bey (Ali Sabancı) ile ayrı bir dostluğu var onun, bugün kendisi katılamadığı için ben buradayım" dedi.

        Türkiye'nin son dönemde yabancı yatırımcıyı çekemediğini de vurgulayan Koç, "Yabancı sermayeyi neden çekemiyoruz, çünkü ülkemizde son dönemde maçın kuralları devamlı değişiyor. Adam gelip önünü göremiyor, göremediği zaman da güvenli liman olarak görmüyor. Halbuki dünyada trilyonlarca para gidecek yer arıyor. İnanıyorum ki KUES'in yaptığı çalışmalar, yabancı yatırımların çekilmesine rehberlik edecektir" ifadelerini kullandı.

        ALİ SABANCI: 'KOÇ AİLESİ BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜ'

        Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da, konuşmasına Koç Ailesi'ne teşekkür ederek başladı.

        Sabancı, "Bugün burada konuşabiliyorsam bu Koç Ailesi sayesindedir. 2023'te geçirdiğimiz kaza sonrası, Koç Ailesi'nin kurduğu sağlık sistemi beni hayata döndürdü" diye konuştu.

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        Ali Sabancı, geçen yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Yunanistan'da deniz kazası geçirmişti.

        Leros Adası'nda zodyak botla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kazada ağır yaralanmıştı. Kazadan sonra Sabancıların tedavisi Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde devam etmişti.

        Öte yandan, KUES ile birlikte Koç ve Sabancı isimleri hayır işleri haricinde ilk kez yan yana gelmiş oldu.

        Ali Sabancı, Koç Grubu ile bugüne kadar sadece bir bankada çok kısa bir ortaklık yaptıklarını hatırlatırken, Ali Koç ise geçmişte Sabancı Ailesi ile işbirliği fırsatları aradıklarını, "Daha önce denedik, ama olmadı" sözleri ile anlattı.

        DÜNYADA 22 TRİLYON DOLAR, TÜRKİYE'DE 25 MİLYAR DOLAR

        KUES Direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt'un verdiği bilgiye göre, hisse senedi, bono ve tahvil ile nakit ve benzeri varlıkları kapsayan geleneksel yatırımlar 2023'te dünyada 230 trilyon dolar, Türkiye'de ise 460 milyar doları buldu.

        Girişim sermayesi, gayrimenkul, hedge fon, Emtia, altyapı ve diğer varlıkların yer aldığı alternatif yatırımlar ise 2023'te dünya çapında 22 trilyon doları gördü. Alternatif yatırımların geçem yıl Türkiye'deki büyüklüğü ise yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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