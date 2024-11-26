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        Haberler Magazin Şerif Gören'in uyandırılması ertelendi - Magazin haberleri

        Şerif Gören'in uyandırılması ertelendi

        Evinde düşerek başını yere çarpan Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Giriş: 26.11.2024 - 08:31 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:33
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        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
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        Cuma günü arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Cihangir'deki evine dönen ünlü yönetmen Şerif Gören, merdivenleri çıkarken düşerek başını çarpmıştı.

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        Oğlu Mehmet Gören tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Gören'in beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştı. Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Gören, dün uyandırılacak tepki verip - vermeyeceği test edilecekti.

        Ne var ki doktorları, uyandırma işlemini önümüzdeki haftaya erteledi. Bunun nedeni, Şerif Gören'de beklenen iyileşme gözlenmediği, sağlık durumunun ciddiyetini koruması.

        Türk sinemasının bol ödülü, 80 yaşındaki yönetmeni Şerif Gören'in yönettiği 'Yol', 1982'de Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' kazanmıştı. Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.

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