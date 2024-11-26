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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe deplasmanda bir başka! Tek rakibi PSG - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe deplasmanda bir başka! Tek rakibi PSG

        Deplasmanda 26 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu alanda Avrupa'nın en iyi 10 ligi baz alındığında PSG'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:39
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        Avrupa'nın en iyi 10 liginde mücadele eden takımlar arasında Fenerbahçe, deplasmanlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

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        Sarı-lacivertliler, son 26 deplasman maçında 21 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

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        HT Spor'dan Esra Köse'nin derlediği habere göre; Fenerbahçe, deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takımlar sıralamasında Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından ikinci sırada yer alıyor.

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        Fransız devi PSG ise 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlikle lider konumda bulunuyor.

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        Listenin üçüncü basamağında Bayer Leverkusen yer alırken, Real Madrid ve Feyenoord da deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takımlar arasında...

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        Bir diğer Türk ekibi Galatasaray ise 17 deplasmanda maçında 15 galibiyet ve 2 beraberlik alarak bu alanda 6. sıraya yerleşti.

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        Listede ayrıca Sporting, Juventus, Utrecht ve Mainz gibi takımlar da yer alıyor.

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