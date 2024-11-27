Jakobs'un alternatifi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de namağlup konumda bulunan Galatasaray, ara transfer dönemi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Ismail Jakobs'un sakatlığı sonrası sol bek bölgesini güçlendirmek isterken, İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
Ara transfer döneminin başlamasına yaklaşık 1.5 ay kala sarı-kırmızılılar, çalışmalarına hız verdi ve teknik direktör Okan Buruk alternatifli listesini oluşturdu.
İngiliz basını, G.Saray'ın Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle sol bek bölgesini güçlendirmek istediğini yazdı.
G.SARAY'A DÜNYA ŞAMPİYONU SOL BEK!
Habere göre; Cimbom, Ligue 1 temsilcisi Lyon'dan Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmak istiyor.
G.Saray'ın bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmek istediği kaydedilirken; Lyon'un ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu haberin detaylarında yer aldı.
32 yaşındaki futbolcu bu sezon Lyon'da 8 maçta 720 dakika forma giydi ve 1 gollük katkı sağladı. Yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.