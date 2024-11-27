Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jakobs'un alternatifi belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Jakobs'un alternatifi belli oldu!

        UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de namağlup konumda bulunan Galatasaray, ara transfer dönemi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Ismail Jakobs'un sakatlığı sonrası sol bek bölgesini güçlendirmek isterken, İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

        2

        Ara transfer döneminin başlamasına yaklaşık 1.5 ay kala sarı-kırmızılılar, çalışmalarına hız verdi ve teknik direktör Okan Buruk alternatifli listesini oluşturdu.

        3

        İngiliz basını, G.Saray'ın Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle sol bek bölgesini güçlendirmek istediğini yazdı.

        4

        G.SARAY'A DÜNYA ŞAMPİYONU SOL BEK!

        Habere göre; Cimbom, Ligue 1 temsilcisi Lyon'dan Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmak istiyor.

        5

        G.Saray'ın bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmek istediği kaydedilirken; Lyon'un ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu haberin detaylarında yer aldı.

        6

        32 yaşındaki futbolcu bu sezon Lyon'da 8 maçta 720 dakika forma giydi ve 1 gollük katkı sağladı. Yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?