Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray, Hollanda'da zorlu virajda AZ ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde Okan Buruk üç stoperli kurguyla sahaya çıkmayı planlıyor
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, beşinci hafta karşılaşmasında AZ’ye konuk olacak.
Yaş ortalaması düşük rakibiyle Hollanda’da karşılaşacak olan sarı-kırmızılarda Okan Buruk’un planı da netleşti.
Elinde orijinal bir sol bek kalmayan; sağ bekte ise tek alternatif olarak performansı soru işareti olan Jelert bulunan Buruk üç stoperli kurguyla çıkmayı düşünüyor.
AZ karşısında kaleyi kaptan Fernando Muslera koruyacak.
Galatasaray’ın iki stoperi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı olacak.
Stoperdeki diğer isim için Metehan Baltacı ve Victor Nelsson arasında seçim yapılacak.
Orta sahanın merkezinde Gabriel Sara ve Lucas Torreira ikilisi değişmeyecek.
Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ise kanat bek olarak görev yapacak.
Forvet arkasında Dries Mertens yer alacak.