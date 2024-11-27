1 günde 1,2 milyar liralık hisse nereden bulundu?

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler içinde en ilginç hikayesi olan şirket Gübretaş. Geçmişe dönüp baktığımızda hisse fiyatı arazisinde altın bulunduğu haberi ile 6 liradan 393 liraya çıkan Gübretaş'ta sonraki dönemde hisse adeta çakılmış ve 1 ayda 137 liraya kadar inmişti. Sonradan doğru olmadığı bir çok kişi tarafından iddia edilen Gübretaş'ın bulduğu 6 milyar dolarlık altın haberleri ile Borsa İstanbul'da milyarder olan Bursalı işadamı Oğuzhan Şahinkaya, elindeki yüzde 8,76'lık hisse ile 2,2 milyar liralık servete sahip olmuştu. Oğuzhan Şahinkaya, Habertürk'e "Gübretaş'ta matematikle, analizle kazandım. Eşim bile Türkiye'de kimse bilmiyor da sen mi görüyorsun" demişti.

REKLAM 1 GÜNDE BULUNAN 1,2 MİLYARLIK HİSSE Sonrasında 2023 başında hisse değeri yüzde 65 çakılan şirkete ilişkin çıkan haberler, o günlerde borsayı da olumsuz etkileyecek büyük bir kredi batığı olduğu şeklindeydi. Gübretaş bugünlerde ise açıkladığı hisse geri alım kararı ile gündemde. Şirketi borsanın gündeminin başına oturtan ise hisse geri alım programı değil, genel kurulda geri alım kararı alındıktan 1 gün sonra yaklaşık 1,2 milyar liralık hisseyi bulup geri alması oldu. İlginç bir durumda işlemlerin ağırlıklı Ziraat Yatırım'dan yapılması. Dün Gübretaş hisselerinde gerçekleşen net alımların yüzde 84‘ü Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleşti. Şirket hisselerinde günlük alımların net karşılığı 1 milyar 197 milyon 611 bin 515 lira oldu.

Gübretaş, pazartesi günü yapılan genel kurulunda 4 milyar liralık 33,4 milyon nominal tutarlı payın geri alınacağını açıkladı. Çoğunluk hisseleri Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait olan Gübretaş hisselerinde geri alım kararından 1 gün sonra 1,2 milyar liralık geri alım yapılması ise kuşkuları beraberinde getirdi. Hissenin temmuz ayında düştüğü 132 liradan yüzde 76 yükseldikten sonra Tarım Kredi Kooperatifi'nin bir günde aldığı hisseler bir kişi veya grubun hisselerinin kamu tarafından pahalı alındığı şeklinde yorumlandı.