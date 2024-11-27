Mauro Icardi âşık oldu
Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi'nin, avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddia edildi
Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar, Nara'nın daha boşanmadan Rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamasıyla başka bir boyuta evrilmişti.
Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla Icardi'den şikâyetçi olmuştu.
Boşanma aşamasındaki çift hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son dedikodu ise, İtalyan basınından geldi.
Corriere della Sera'nın haberine göre; Icardi, boşanma davasını yürüten avukatı Angela Burgos ile aşk yaşıyor.
Arjantinli yıldız futbolcunun, Kolombiyalı avukatı ile aşk yaşadığı belirtildi.
Icardi ve Burgos, İtalyan basınına yansıyan bu iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.