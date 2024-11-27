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        Haberler Dünyadan Mauro Icardi, avukatına âşık oldu! - Magazin haberleri

        Mauro Icardi âşık oldu

        Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi'nin, avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 18:07 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:32
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        Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar, Nara'nın daha boşanmadan Rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamasıyla başka bir boyuta evrilmişti.

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        Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla Icardi'den şikâyetçi olmuştu.

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        Boşanma aşamasındaki çift hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son dedikodu ise, İtalyan basınından geldi.

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        Corriere della Sera'nın haberine göre; Icardi, boşanma davasını yürüten avukatı Angela Burgos ile aşk yaşıyor.

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        Arjantinli yıldız futbolcunun, Kolombiyalı avukatı ile aşk yaşadığı belirtildi.

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        Icardi ve Burgos, İtalyan basınına yansıyan bu iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
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