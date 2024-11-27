Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar: Samet Aybaba, Brad Friedel, Işıl Zeybek, Okay Karacan

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu. Zeybek'in istifa kararının ardından ise Beşiktaş Kulübü, iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta ayrılık kararı alan ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe ileten Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası ise siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul edilmedi.

Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard… pic.twitter.com/fBpBOsLTra

Açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

"Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için yönetim ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki mayısa kadar kulübü iyi noktaya getirmek istiyoruz. Zaman zaman gelen baskılardan sonra bazı kararlar almamanız gerekiyor. Özellikle Onur Göçmez, Beşiktaş'ın önemli bir değeri. Dün kendisinin böyle bir yaklaşımı oldu. Bu kararın gerçekleşmemesi yönünde uğraş verdik ve kendisi sağ olsun çok önemli bir adım attı. Görevine devam edecek. Işıl Hanım da düşüncelerini ifade etti. Resmi bir durum yok. Umut ediyoruz ki o da görevine devam edecek noktaya gelecektir."

"AYNI HEYECANLA DEVAM EDİYORUZ"

"Samet Ağabey, Beşiktaş'ın önemli bir değeridir. Biz de bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Umut ediyorum ki alınan bütün kararların faydası olur. Önemli bir süreç yaşıyoruz. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ettiğimizi tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum"

"SAMET HOCA VE FRIEDEL AYNI DEĞİL!"

"Belki algı olarak oluştu ama Samet Hoca'nın bize çok katkıları olmuştur. Her iki ismi birlikte değerlendirmemek lazım. Zaman içinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu, bu şekilde yansımış olabilir ama iki isim aynı noktada değerlendirilmesi doğru olmaz. Bu kararın ne sebeplerle alındığı noktasında sayın başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır."