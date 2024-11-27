25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!

Kocaeli'nde olay, 22 Mart 2021’de İzmit'te bir bağ evinde meydana geldi. Aydın'dan iş bulmak için gelen Engin E., kendisi gibi işitme engelli olan Fırat Kaya (38) tarafından parası alınarak dövüldü.

DHA'daki habere göre Fırat Kaya, Engin E.’yi darp ettiği görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı. Engin E.’nin şikayeti üzerine Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A. polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada, eylemin ‘Kasten insan öldürmeye teşebbüs suçu’ kapsamında değerlendirilemeyeceğine kanaat getiren mahkeme heyeti, tüm sanıklara ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 5'er yıl, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıl 6'şar ay, ‘Hakaret’ suçundan da 5'er ay hapis cezası olmak üzere 7 yıl 11’er ay hapis cezası verdi. Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A.’nın ‘Yağma’ suçundan beraatlerine karar veren mahkeme, Fırat Kaya'yı ise bu suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

SAVCININ İTİRAZIYLA YENİDEN TUTUKLANDI

Mahkemeye heyeti, tüm sanıkların, yargılanma sürecinde cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verirken, sosyal medyada tepkilere neden olan karara, Cumhuriyet savcısı da itiraz etti. Tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren üst mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği Kaya, yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

HAPİSTEN KAÇTI UYURKEN YAKALANDI

Fırat Kaya, cezasının geri kalan bölümünü çekmek üzere gönderildiği Bolu Açık Cezaevi’nden 2 ay önce kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kaya, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte kaldığı evde uyurken yakalandı.

25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI

Tutuklanıp yeniden cezaevine gönderilen Kaya’nın, birlikte yaşadığı engelli kız arkadaşına da şiddet uyguladığı ve 5 ilde işlediği, aralarında ‘Birden fazla kişi tarafından silahla yağma’, ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Yaralama’nın da olduğu 8 ayrı suçtan, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.