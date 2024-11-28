'Eşimi vurdum' diyerek teslim oldu

Bu sırada Akbaş’ın okuldan gelen 3 çocuğu, evin kapısını açan olmayınca sitenin bahçesinde beklemeye başladı. Çocukları gören site görevlisi de kapıyı çalıp kadına ulaşamayınca, Abdullah Poyraz’ı telefonla aradı. Çarşıda olduğunu söyleyerek telefonu kapatan Abdullah Poyraz’ın bu sırada polis merkezinde olduğu öğrenildi.