Bazı illerde eğitime kar engeli

ARTVİN

Artvin'in Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Ardanuç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının meteorolojiden alınan verilere göre gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için 28 Kasım Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. REKLAM Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi. VAN Van'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme sonucu Van'da gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bu nedenle kentte buzlanma ve don olayının meydana geleceğine yer verilen açıklamada, "Kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza riskine karşı 28 Kasım Perşembe günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

REKLAM ORDU Ordu'nun Gölköy ilçesinde yarın kar nedeniyle tüm okullarda, Mesudiye ve Akkuş ilçesinde ise bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde don riski ve buzlanma olduğu belirtildi. Açıklamada, Gölköy ilçesindeki okulların tamamında, Akkuş ilçesinde Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerindeki okullar hariç diğer eğitim öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 28 Kasım Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.