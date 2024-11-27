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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emtia ve demir çelikte Çin gölgesi - İş-Yaşam Haberleri

        Emtia ve demir çelikte Çin gölgesi

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oluyor. Çin'in içerideki büyüme sorununun emtia ve demir çelikte önemli bir baskı yarattığını anlatan Kaylı, bu nedenle başta Erdemir, Kardemir, Tüpraş ve Petkim olmak üzere demir çelik ve emtia şirketlerinde bu durumun yansımalarının görüldüğünü ve bundan sonra da sürecin benzer seyir izleyeceğini anlatıyor. Yazdıkları raporda savunma sanayi devi Aselsan'ın 2028'e kadar yıllık yüzde 17 büyüme potansiyeli olduğunu gördüklerini anlatan Kaylı, bu şirketin 2023 başından bu yana ciddi bir iş yükü aldığının altını çiziyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 19:11 Güncelleme: 27.11.2024 - 19:52
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        Havayollarında umut var
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oluyor. Ekonomi politikasının en kritik noktası olan enflasyonla ilgili düşüncelerini aktaran Kaylı, hem enflasyonda düşüş öngörüp öngörmediğini hem de faiz indirimi ve şirket bilançolarında toparlama takvimine ilişkin görüşlerini aktarıyor. Kasım ayı başından itibaren Borsa İstanbul’da oluşan iyimser havanın nedenlerini dile getirerek bu olumlu gelişmenin borsada toparlanmanın başlayıp başlamadığı anlamına gelip gelmediği yönündeki soruya cevap veren Kaylı, ABD seçimlerinin hisse senetleri piyasasına etkisini değerlendiriyor.

        EMTİAYA ÇİN GÖLGESİ

        Çin'in içerideki büyüme sorununun emtia ve demir çelikte önemli bir baskı yarattığını anlatan Kaylı, bu nedenle başta Erdemir, Kardemir, Tüpraş ve Petkim olmak üzere demir çelik ve emtia şirketlerinde bu durumun yansımalarının görüldüğünü ve bundan sonra da sürecin benzer seyir izleyeceğini anlatıyor.

        Kaylı havayolları sektöründe ise yeni ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın politikalarına bağlı olmakla birlikte çevremizdeki savaşların yumuşaması ve petrol fiyatlarındaki düşüş kaynaklı umutlu olunması gerektiğini dile getiriyor.

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        Yazdıkları raporda savunma sanayi devi Aselsan'ın 2028'e kadar yıllık yüzde 17 büyüme potansiyeli olduğunu gördüklerini anlatan Kaylı, bu şirketin 2023 başından bu yana ciddi bir iş yükü aldığının altını çizdi.

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        #Borsa İstanbul
        #ASELSAN
        #ERDEMİR
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