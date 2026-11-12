Kanada ile yeni nükleer anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın mart ayı başında gerçekleştirdiği Kanada ziyaretinde iki şirket arasında 'Nükleer Enerji İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Bu doğrultuda yürütülen ön fizibilite çalışmasında sona gelinirken, Antalya’da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yeni bir mutabakata varıldı.

İKİ BAKANIN EŞLİĞİNDE İMZALANDI

'CANDU Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması', Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Julie Dabrusin’ın huzurunda, AtkinsRealis Başkanı ve Genel Müdürü Ian L. Edwards şahitliğinde, TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve AtkinsRealis Nükleer Enerji Başkanı Joe St. Julian tarafından imzalandı.

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FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Yeni varılan anlaşma, ön fizibilite çalışmasının sonraki aşaması olan CANDU reaktör teknolojisi özelinde fizibilite ve ön tasarım mühendisliğini kapsıyor. Anlaşma kapsamında öncelikle, Türkiye'de geliştirilebilecek bir nükleer santral projesinin fizibilite çalışmaları yürütülecek. Bu doğrultuda santralin kurulacağı saha, CANDU reaktör teknolojisinin sahaya uyarlanması ve santralin işletilmesi gibi teknik konuların yanı sıra projenin finansmanı ve ekonomik boyutu da değerlendirilecek.

YERLİ SANAYİ VE İNSAN KAYNAĞI

Anlaşmaya göre; yapılacak çalışmaların bir diğer önemli boyutunu Türkiye'nin yerli sanayi kapasitesinin projeye katılımı ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının geliştirilmesi oluşturacak. Bu çerçevede yerlileştirme ve insan kaynağı geliştirme planlarının yanı sıra proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk değerlendirmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

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YATIRIM KARARINA TEMEL OLUŞTURACAK

Anlaşma ile fizibilite çalışmalarından ön tasarım mühendisliği aşamasına kadar projenin teknik ve ticari açıdan daha ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi ve olgunlaştırılması hedefleniyor. Böylece olası yatırım kararlarına temel oluşturacak güvenilir verilerin ortaya konulması ve projenin sonraki aşamalarına yönelik yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor.

'ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTECEĞİZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, anlaşmaya ilişkin sanal medya hesaplarından açıklama yaptı. Antalya'da düzenlenen COP31'de, Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Julie Dabrusin'ın katılımıyla nükleer enerji alanında Türkiye ile Kanada arasındaki güçlü iş birliğini somut ve ileri bir aşamaya taşıyan önemli bir imza töreni gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Bu kapsamda Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. ile AtkinsREalis bünyesindeki Candu Energy Inc. arasında imzalanan 'CANDU Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması' ile doğrudan CANDU reaktör teknolojisi özelinde kapsamlı fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği (FEED) aşamasına geçiyoruz. Ülkemizde geliştirilecek yeni nükleer santral projemizin saha seçimi, teknolojinin uyarlanması, işletme süreçleri ve finansman boyutu bu sayede en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek. Sürecin bizim için en kritik ve vazgeçilmez boyutu ise yerli sanayimizin sürece maksimum katılımı ve nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, güçlü bir yerlileştirme ve eğitim planlamasıyla birlikte proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk analizlerine yönelik çalışmaları titizlikle yürüteceğiz. Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliğini kapsayan bu süreç, projenin teknik ve ticari açıdan olgunlaşmasını sağlayarak nihai yatırım kararlarımız için son derece güvenilir bir zemin oluşturacaktır. Nükleer enerjideki uzun vadeli yol haritamızı netleştirecek ve arz güvenliğimizi tahkim edecek bu adımın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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ANKARA ZİYARETİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Bakan Bayraktar, Kanada Başbakanı Mark Carney'in 22 Ekim'deki Ankara ziyaretinde Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin sanal medyadan yaptığı açıklamada, "Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda teknik iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durduk" ifadelerini kullanmıştı.