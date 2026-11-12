Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.820,40 %1,32
        DOLAR 50,2579 %0,03
        EURO 55,8984 %0,27
        GRAM ALTIN 6.380,20 %-0,87
        BITCOIN 73.440,00 %-1,20
        FAİZ 39,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 82,70 %-1,05
        GBP/TRY 66,8719 %0,20
        EUR/USD 1,1097 %0,06
        BRENT PETROL 90,82 %-0,66
        ÇEYREK ALTIN 10.431,63 %-0,87
        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye ile Kanada arasında nükleer santral için işbirliği anlaşması

        Türkiye ile Kanada arasında nükleer santral için işbirliği anlaşması

        Türkiye'de nükleer enerji santrali projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanadalı nükleer enerji şirketi AtkinsRealis'in iştiraki Candu Energy Inc. arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşma ile iki şirket, CANDU reaktör teknolojisinde fizibilite ve ön tasarım mühendisliği çalışması yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin, "Nükleer enerjideki uzun vadeli yol haritamızı netleştirecek ve arz güvenliğimizi tahkim edecek bu adımın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 12:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın mart ayı başında gerçekleştirdiği Kanada ziyaretinde iki şirket arasında 'Nükleer Enerji İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Bu doğrultuda yürütülen ön fizibilite çalışmasında sona gelinirken, Antalya’da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yeni bir mutabakata varıldı.

        İKİ BAKANIN EŞLİĞİNDE İMZALANDI

        'CANDU Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması', Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Julie Dabrusin’ın huzurunda, AtkinsRealis Başkanı ve Genel Müdürü Ian L. Edwards şahitliğinde, TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve AtkinsRealis Nükleer Enerji Başkanı Joe St. Julian tarafından imzalandı.

        REKLAM

        FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

        Yeni varılan anlaşma, ön fizibilite çalışmasının sonraki aşaması olan CANDU reaktör teknolojisi özelinde fizibilite ve ön tasarım mühendisliğini kapsıyor. Anlaşma kapsamında öncelikle, Türkiye'de geliştirilebilecek bir nükleer santral projesinin fizibilite çalışmaları yürütülecek. Bu doğrultuda santralin kurulacağı saha, CANDU reaktör teknolojisinin sahaya uyarlanması ve santralin işletilmesi gibi teknik konuların yanı sıra projenin finansmanı ve ekonomik boyutu da değerlendirilecek.

        YERLİ SANAYİ VE İNSAN KAYNAĞI

        Anlaşmaya göre; yapılacak çalışmaların bir diğer önemli boyutunu Türkiye'nin yerli sanayi kapasitesinin projeye katılımı ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının geliştirilmesi oluşturacak. Bu çerçevede yerlileştirme ve insan kaynağı geliştirme planlarının yanı sıra proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk değerlendirmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        YATIRIM KARARINA TEMEL OLUŞTURACAK

        Anlaşma ile fizibilite çalışmalarından ön tasarım mühendisliği aşamasına kadar projenin teknik ve ticari açıdan daha ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi ve olgunlaştırılması hedefleniyor. Böylece olası yatırım kararlarına temel oluşturacak güvenilir verilerin ortaya konulması ve projenin sonraki aşamalarına yönelik yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor.

        'ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTECEĞİZ'

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, anlaşmaya ilişkin sanal medya hesaplarından açıklama yaptı. Antalya'da düzenlenen COP31'de, Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Julie Dabrusin'ın katılımıyla nükleer enerji alanında Türkiye ile Kanada arasındaki güçlü iş birliğini somut ve ileri bir aşamaya taşıyan önemli bir imza töreni gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Bu kapsamda Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. ile AtkinsREalis bünyesindeki Candu Energy Inc. arasında imzalanan 'CANDU Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması' ile doğrudan CANDU reaktör teknolojisi özelinde kapsamlı fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği (FEED) aşamasına geçiyoruz. Ülkemizde geliştirilecek yeni nükleer santral projemizin saha seçimi, teknolojinin uyarlanması, işletme süreçleri ve finansman boyutu bu sayede en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek. Sürecin bizim için en kritik ve vazgeçilmez boyutu ise yerli sanayimizin sürece maksimum katılımı ve nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, güçlü bir yerlileştirme ve eğitim planlamasıyla birlikte proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk analizlerine yönelik çalışmaları titizlikle yürüteceğiz. Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliğini kapsayan bu süreç, projenin teknik ve ticari açıdan olgunlaşmasını sağlayarak nihai yatırım kararlarımız için son derece güvenilir bir zemin oluşturacaktır. Nükleer enerjideki uzun vadeli yol haritamızı netleştirecek ve arz güvenliğimizi tahkim edecek bu adımın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        REKLAM

        ANKARA ZİYARETİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

        Bakan Bayraktar, Kanada Başbakanı Mark Carney'in 22 Ekim'deki Ankara ziyaretinde Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin sanal medyadan yaptığı açıklamada, "Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda teknik iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durduk" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı

        ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ekibi Gaziler Günü anma töreninden sonra Arlington Ulusal Mezarlığı'nda hatıra fotoğrafı çektirirken görevli nöbetçi asker tarafından "sessiz olmaları" konusunda uyarıldı

        #enerji
        #nükleer enerji
        #kanada
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber